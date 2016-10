116 milliards pour les aménagements urbains

Réagissez

La wilaya a consacré 116 milliards de dinars pour la réalisation d’aménagements au niveau de 8 cités à Saoula.

D’après un responsable au niveau local, «toutes les cités de la commune sont concernées par ces travaux». Outre ces aménagements qui sont en cours de réalisation à la périphérie, le centre-ville connaît des travaux d’aménagement, qui consistent, selon le même responsable, «à dédoubler les voies de circulation notamment à l’entrée et à la sortie de la ville», affirme-t-il. «Ces aménagements auront le mérite de donner à la ville une certaine organisation.»

Dans le même ordre d’idées, la municipalité a prévu d’améliorer le plan de circulation au niveau du chef-lieu de la commune. Pour un montant de 7 milliards de dinars, des abribus seront installés dans toutes les venelles et artères de la ville. «Il y a une légère amélioration au niveau du chef-lieu de la commune. En dehors du centre-ville, beaucoup reste à faire, notamment en matière d’éclairage public, de revêtement des routes et de structures sportives et de loisirs», dira un habitant de la périphérie.