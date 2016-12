1147 personnes arrêtées entre le 1er et le 21 décembre

Réagissez

1147 personnes impliquées dans 1037 affaires de détention de drogue et de psychotropes et de port d'armes ont été arrêtées par les services de la sûreté de wilaya d'Alger entre le 1er et le 21 décembre, a indiqué hier un communiqué de la sûreté d'Alger. 202 personnes impliquées dans 197 affaires de port d'armes prohibées et 945 autres poursuivies dans 840 affaires de détention de drogue et de psychotropes ont été arrêtées, selon la même source. Durant la même période, les éléments de la sûreté d'Alger ont saisi plus de 10 kg de cannabis, 3,3 g d'héroïne et 5200 comprimés de psychotropes. Concernant la lutte contre les parkings anarchiques dans la capitale, ces services ont recensé durant la même période 120 parkings illégaux, ce qui a permis l'arrestation de 124 contrevenants qui ont été auditionnés sur PV.