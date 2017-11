Réagissez

La section du Syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (Snapap) de l’université Ammer Thelidji de Laghouat menace de recourir à des actions de protestation dans les tout prochains jours.

«On est en train de préparer notre action de protestation qui sera organisée devant le rectorat dimanche prochain», nous a déclaré Abdelhakem Rabah, président du Snapap de Laghouat.

Dans un communiqué rendu publique récemment, dans lequel le Snapap exige une plateforme de revendications, on peut lire : «La nécessité d’ouvrir un dialogue avec le Snapap, l’arrêt immédiat de tous les harcèlements à l’encontre des fonctionnaires, notamment les agents de sécurité, l’attribution d’un siège pour le syndicat, le droit aux logements de fonction , mettre fin au problème des logements squattés par les retraités, les formations à l’étranger et la promotion des fonctionnaires qui se fait dans des conditions souvent non transparentes, le problème de la marginalisation des fonctionnaires compétents et expérimentés et le non-respect de la réglementation dans la nomination des cadres de l’université sont nos principales revendications».

Aussi, les syndicalistes citent le problème de la nouvelle faculté de technologie qui se trouve dans le nouveau pôle universitaire, lequel n’est pas capable de «réunir toutes les conditions favorables pour accueillir les étudiants et fonctionnaires du moment qu’il demeure toujours en état de chantier et est situé dans une zone éloignée. Cela se passe au moment où les moyens de transport et la sécurisation des lieux y font défaut».