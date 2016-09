Réagissez

Des potentialités importantes sont offertes aux jeunes ...

Au troisième étage de la bâtisse connue sous l’appellation des «Cent bureaux», se trouvant en plein cœur de la ville de Médéa, une ambiance fébrile anime ces derniers jours le siège de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya.

Dimanche dernier, on a croisé dans les escaliers plusieurs chefs d’établissement, qui venaient tout juste de sortir d’une réunion de mise au point des ultimes préparatifs de la prochaine rentrée officielle, fixée cette année au 25 septembre. Le directeur de wilaya de ce secteur, Amar Khardoun, n’a pas caché sa satisfaction quant aux moyens humains et matériels mobilisés depuis des semaines afin d’assurer une réussite totale à cette rentrée.

Aussi, il précise que toutes les conditions sont réunies pour accueillir favorablement et faciliter sans exception, quel que soit leur niveau d’instruction, des ex-écoliers (candidats) pour suivre une formation selon le vœu exaucé et le choix de chacun. L’essentiel, dit-il, est que «nous répondions aux exigences et aux besoins de l’offre locale du marché du travail».

Dans le même ordre d’idée, le wali de Médéa, qui fait de ce secteur son cheval de bataille, avait, lors de la dernière séance plénière de l’APW, insisté et instruit les deux secteurs de l’éducation et de la formation pour travailler en étroite collaboration en vue de se rapprocher individuellement des parents d’élèves exclus du cursus scolaire pour les convaincre d’inscrire leurs enfants pour suivre un stage dans un centre de formation afin de décrocher un diplôme et un métier pouvant leur garantir un avenir.

Des potentialités importantes sont offertes aux jeunes du Titteri désireux d’apprendre un métier de leur choix. Médéa compte douze centres professionnels et d’apprentissage (CFPA) chargés de recevoir les élèves des niveaux 1 à 4, trois instituts nationaux spécialisés dans la formation professionnelle et deux annexes de la formation professionnelle. Aussi, quinze sont en milieu rural et abritent des sections détachées de la FP et un institut de la FEP, chargé de la formation des formateurs et de l’ingénierie pédagogique.

Ces structures d’accueil ont une capacité pédagogique théorique globale de 4 800 places avec un internat de 1580 lits. Les effectifs d’encadrement prévus cette année s’élèveront à un total de 362 enseignants tous grades confondus, et le dispositif des équipements techno-pédagogiques mis en place pour assurer aux stagiaires une performante formation de qualité est de 240.

L’offre pour la rentrée officielle du 25 septembre prochain se répartit comme suit : 3305 places en formation résidentielle, 1650 pour l’apprentissage, 675 pour les cours du soir, 1025 réservés aux détenus et 20 pour les écoles privées. Soit un total de 6675 nouveaux stagiaires, en ajoutant 4673 de reconduits, globalisant ainsi un effectif de 11348 stagiaires pour l’année 2016-2017.

11348 stagiaires attendus pour la rentrée

De nouvelles spécialités seront dispensées dès cette année, il s’agit de :

-la protection des végétaux, à l’INSFP de Ksar El Boukhari ;

-métreur vérificateur et études des prix, à l’INSFP de Berroughia et au CFPA d’El Omaria ;

-technicien en travaux publics au CFPA de Médéa ; -tous corps d’Etat, au CFPA de Ksar El Boukhari;

-installateur réseaux télécommunications, au CFPA de Médéa ;

-mécanique réparation équipements injection diesel au CFPA de Aïn Boucif et création de site web (statique et dynamique) à l’INSFP de Médéa.

Sur le volet de la formation en apprentissage, les spécialités concerneront les techniciens forestiers, au CFPA de Ksar El Boukhari; la culture maraîchère, au CFPA de Médéa ; la conduite machine d’impression offset, au CFPA de Médéa et la formation d’agents polyvalents en montage et finition de chaussures CFPA de Médéa.

Enfin, selon le premier responsable du secteur, tout semble prêt pour le jour J, rien n’a été laissé au hasard, les inscriptions se déroulent dans de bonnes conditions au niveau de tous les bureaux des centres et instituts implantés à travers les 19 daïras de la wilaya, jusqu’au 17 septembre. Les journées des 18, 19 et 20 septembre seront consacrées à la section et l’orientation des candidatures et le 21 septembre pour les résultats de la rentrée.