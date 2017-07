Une liste de bénéficiaires de lots de terrain contestée par un député

Réagissez

L’affichage de la liste des bénéficiaires de lots de terrain à la commune d’Aflou (Laghouat) n’a pas suscité seulement la réaction des citoyens, mais aussi celle des représentants de la wilaya à l’APN. Safi Orabi, député RND, a organisé, mardi dernier, une conférence de presse dans laquelle il a manifesté son mécontentement suite aux dépassements enregistrés, selon lui, dans la liste des 3000 bénéficiaires affichée récemment. Ce responsable a fait savoir que certains noms figurant sur cette liste appartiennent à des familles de responsables, appelant, dans ce contexte, le wali de Laghouat à geler cette liste et à ouvrir une enquête. «On rejette en bloc la liste des bénéficiaires et on réclame une enquête et l’annulation de la liste en question», crie-t-il.