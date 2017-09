Un volontariat de grande envergure pour mettre fin aux tas d’immondices

Réagissez

Ksar El Boukhari après une vaste campagne de nettoyage

Un grand ouf de soulagement a été poussé par l’ensemble de la population de la ville historique et légendaire de Ksar El Boukhari, après une opération de volontariat de grande envergure organisée, samedi dernier, sur ordre du nouveau wali, Mohamed Bouchema.

Pour assurer un plein succès à cette gigantesque action de toilettage, le chef de l’exécutif de wilaya devait dépêcher son secrétaire général pour superviser personnellement l’opération qui avait vu la réquisition de gros moyens humains et matériels roulants relevant des organismes publics et privés. La population locale, quant à elle, n’est pas restée mains croisées, elle a été très sensible en répondant présent en masse à l’appel lancé par les associations caritatives et les comités de quartier.

Dans une ambiance bon enfant, la population locale, jeunes et vieux, femmes et enfants, équipés de balais, de frottoirs et de brouettes était au rendez-vous tôt le matin pour exprimer sa ferme volonté de venir à bout de ces perpétuelles décharges sauvages qui ont détérioré et défiguré l’accueillante cité antique du père spirituel Sidi El Boukhari.

Certains ménages n’ont pas failli également aux coutumes et à l’hospitalité des Boghariens, en offrant différents genres de gâteaux et de boissons aux volontaires. Des centaines de tonnes d’immondices (tous genres de déchets) devaient être ramassées et enlevées à l’occasion à travers onze zones issues d’un découpage cernant le travail de volontariat et en même temps facilitant la tâche de chacun des milliers de personnes bénévoles qui se sont portées volontaires par spontanéité, chacun dans un rôle assigné dès les premières heures de la journée de samedi. Les habitants, interrogés par le biais des ondes de la radio locale, ont apprécié et accueilli favorablement cette opération de nettoyage, revêtant cette fois-ci, un caractère plus mobilisateur très sérieux et efficace grâce à la campagne de sensibilisation qui a précédé.

Aussi, ce succès revient à l’implication effectif sur le terrain des autorités locales, des élus de l’APC et des représentants de la société civile, qui n’ont pas hésité à faire le porte-à-porte en distribuant des dépliants sensibilisant davantage le citoyen sur l’importance capitale de l’hygiène et de la propreté au sein de leur ville dans l’intérêt de la santé de toute la population locale. Certains citoyens se sont montrés moins enthousiasmés de peur que cette opération ne soit que de courte durée, un simple coup de pinceau trompeur où de la poudre aux yeux, comme les précédentes campagnes, avant que la ville ne sombre de nouveau dans une situation similaire, la coinçant en otage entre la négligence des pouvoirs publics et l’incivisme des citoyens.

Une série de questions taraudent encore leur esprit : «Avec quoi ? Avec qui ? Comment la municipalité seule pourra-t-elle se débrouiller pour résoudre ce gros et tracassant problème d’enlèvement d’ordures à l’avenir avec le même effectif d’ouvriers et des moyens matériels rudimentaires et archaïques au deçà du volume de travail afin de maintenir constamment la propreté dans cette deuxième ville de la wilaya par l’importance de sa population et l’étendue de sa superficie urbanisée ?»