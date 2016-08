Un jeune homme tué d’un coup de couteau lors d’une rixe

Réagissez

Un jeune homme de 28 ans a été tué récemment d’un coup de couteau lors d’une rixe survenue à Ksar Hirane , une commune située à 80 km au sud du chef-lieu de Laghouat. Selon les premiers éléments de l’enquête, les trois auteurs du crime ont rencontré la victime et six autres personnes sur la place Laâla, où ils ont eu un premier échange de mots, qui s’est terminé par des coups de couteau, dont un a touché au cœur l’un d’entre eux. La victime est décédée après 5 jours de coma à l’hôpital de Ksar Hirane, alors que les auteurs présumés du coup mortel ont été placés en garde à vue et devraient être présentés prochainement devant le juge.