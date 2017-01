Réagissez

Trois familles habitant l’agglomération de Tilghimet, commune de Hassi R’mel, attendent leur relogement et indemnisation suite aux intempéries ayant affecté, depuis presque trois ans, leur région et qui avait occasionné d’importants dégâts matériels. Ces familles sinistrées, qui ont été temporairement recasées dans une école à Tilghemet, continuent de réclamer aux autorités locales de Hassi R’mel leur droit au relogement et à l’indemnisation suite aux dégâts matériels occasionnés à leurs biens lors des inondations de 2014 (maison et cheptel animalier).

Elles ont exprimé leur «désolation», tout en dénonçant leur mauvaise prise en charge depuis presque 3 ans, demandant, dans ce contexte, l’intervention du wali de Laghouat pour mettre fin à leur souffrance

«Depuis trois ans, s’insurgent-ils, nous sommes encore parqués dans une école où l’on déplore le manque criant de commodités, notamment en saison hivernale. Les autorités locales nous ont donné depuis 2014 des promesses pour régler graduellement notre situation, mais jusqu’à présent, rien n’a été fait, nous dénonçons les lenteurs de notre prise en charge et nous réclamons l’intervention du wali» déclarent-ils.