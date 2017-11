Réagissez

Plusieurs candidats ont été empêchés de passer le test final organisé récemment par la direction de la Société de production de l’électricité (Sonelgaz) de Hassi R’mel. «13 candidats ayant un diplôme de TS en électronique et instrumentation n’ont pas été invités à se présenter au test final pour des raisons confuses, et ce, alors qu’ils avaient réussi les deux tests (oral et psychotechnique) précédant le test final», regrette un candidat, qui se dit surpris par cet «écartement». Ces exclus considèrent que la décision prise à leur encontre par le responsable des ressources humaines de cette entreprise est arbitraire. «J’ai dû attendre presque 3 mois pour passer ce test, mais finalement je me suis trouvé exclu», ajoute notre interlocuteur. Les candidats s’interrogent sur le pourquoi d’une telle décision, affirmant qu’ils ont le même droit que ceux qui sont invités au test final. En effet, selon une lettre adressée au directeur général de Sonelgaz, les exclus réclament son intervention pour mettre fin à la politique de discrimination utilisée par le responsable des ressources humaines dans cette entreprise. «Nous voulons l’annulation de ce test et sa réorganisation de manière transparente», peut-on lire dans cette lettre. Par ailleurs, El Watan a essayé de contacter le directeur de Sonelgaz (SPE) de Hassi R’mel pour avoir son son de cloche, mais il était en mission.