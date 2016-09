Située entre Djelfa et Laghouat : Morhma, une localité oubliée

Les citoyens de Morhma ne se retrouvent plus. Habitant une localité frontalière avec deux wilayas, celles de Djelfa et Laghouat, ils se disent oubliés par l’administration et les pouvoirs publics à cause de l’emplacement géographique de leur localité.

Cette dernière est située à cinq kilomètres au nord de la commune de Sidi Makhlouf qui relève de la wilaya de Laghouat, mais Morhma est attachée administrativement à la wilaya de Djelfa. Ses habitants sont encore une fois sortis de leur réserve afin de dénoncer de nombreux problèmes que leur village connaît. Parmi les problèmes les plus récurrents, celui l’absence de sécurité, les citoyens de la localité en question revendiquent des conditions de sécurité meilleures après la vague d’agressions liées au banditisme enregistrée ces dernier temps. «Nous dénonçons le laxisme des pouvoirs publics concernant le climat d’insécurité qui règne depuis plusieurs années», déclarent-ils. Par ailleurs, certains représentants de cette localité rencontrés par El Watan dénoncent le blocage du projet de gaz de ville stoppé depuis des années. «Cette commodité est pourtant un droit, sommes-nous des citoyens de second degré pour qu’on soit marginalisés de la sorte», dénoncent-ils. Le problème de la jeunesse est également mis en avant par les représentants, notamment l’absence totale d’infrastructures pour le loisir des jeunes. Aussi, nos interlocuteurs ont impliqué de ce fait le désengagement de l’Etat vis-à-vis de la localité, comme le revêtement des pistes, l’assainissement et l’affectation d’une ambulance. «Morhma est devenue une véritable zone enclavée, coupée du monde. Cette localité, faut-il le souligner, ne dispose ni d’eau, ni de route, ni de transport, ni d’établissements scolaires, relevant des cycles moyens et secondaires, il y a juste une école primaire qui est dans un état lamentable. Bref, on vit en plein 2016 dans un véritable marasme. Totalement ignorés de nos élus et de l’administration locale, on ne sait plus à quel saint se vouer pour voir enfin nos problèmes résolus », se désolent-ils.



Taleb Badreddine