Routes coupées, familles sinistrées

De fortes pluies se sont abattues sur Laghouat

Au chef-lieu de la wilaya de Laghouat, une dizaine de maisons ont été touchées par des inondations, vendredi matin, en bordure de l’oued El M’zi.

En effet, les résidants des quartiers limitrophes de cet oued, dont Sidi Yaness, Bordj S’noussi et Kabou, se sont réveillés avec de l’eau dans leur sous-sol et sur leur terrain. Selon nos informations, la plupart des habitations de ces quartiers ont été affectées par des infiltrations d’eau de ruissellement qui ont touché même le centre-ville et les habitants ont utilisé tous les moyens pour drainer l’eau.

«Les riverains ont vécu une journée de peur vu la force des torrents d’eau en furie qui s’engouffraient dans les maisons», affirme un habitant de ce quartier.

Les fortes pluies, combinées aux grandes marées, auraient également fait déborder les égouts pluviaux de la ville. Les sapeurs-pompiers, munis d’un important matériel, sont intervenus pour assécher les rues, ruelles, institutions publiques, maisons... Les interventions des agents de la Protection civile se sont multipliées au fil des heures aux quatre coins de la ville, dans ce contexte, la circulation était très difficile ou carrément bloquée par endroits. Heureusement, aucune victime n’a été signalée.

La vigilance et l’entraide des citoyens ont apporté réconfort et soutien aux sinistrés. Par ailleurs, le pont de Sidi Hakoum, situé à l’entrée est de la ville, s’est effondré partiellement, et la route des poids lourds a été fermée et remplacée jusqu’à nouvel ordre par la RN1 qui traverse la ville. Dans d’autres communes de Laghouat, notamment celles situées au nord-ouest du chef-lieu, à savoir Aflou, Oued Mourra et Brida, le bilan est important, on dénombre des habitations endommagées, des routes coupées en raison de l’effondrement des quatre ponts, à savoir Tadjmout, Tadjrouna, Seklafa et Messka.

Des familles sinistrées sont signalées dans toutes les communes de Laghouat. Un accident de la circulation s’est produit dans la commune de Hassi R’mel faisant des blessés. Par ailleurs, cette inondation est mal tombée particulièrement pour le secteur agricole où les terrains de Hamda, Ksser Hirane, Sidi Makhlouf et El Hadjeb ont été gravement touchés. Les autorités locales ont mobilisé tous les moyens afin de venir en aide aux citoyens en difficulté.