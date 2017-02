Renversement d’un bus à Ouzera (Médéa) : 5 morts et 34 blessés

Réagissez

Hier, à 6h10, un bus de voyageurs, assurant la liaison (long trajet) Adrar-Alger, s’est renversé à hauteur de la localité de Ouzera, à quelques dizaines de mètres d’un barrage fixe de la gendarmerie, faisant ainsi 5 morts, dont une femme, et 34 blessés.

Selon les premiers éléments d’information recueillis au niveau de l’hôpital de Médéa, où les accidentés ont été évacués, il s’agit de la perte de contrôle du véhicule par son chauffeur sur une chaussée, dit-on, couverte de verglas qui en serait la cause. Le conducteur ayant terminé par malheur sa course dans un ravin de plusieurs mètres de profondeur. Dès l’alerte de ce tragique et spectaculaire accident, de gros moyens ont été dépêchés sur place pour secourir et évacuer les blessés vers l’hôpital Mohamed Boudiaf de Médéa, où un dispositif composé de médecins et d’agents paramédicaux a été déjà mobilisé pour une meilleure et rapide prise en charge des victimes. Le wali Mostefa Layadi s’est rendu dès la première heure de ce grave et sanglant accident au service des urgences pour s’enquérir, sur place, de l’état des nombreux blessés dont la gravité diffère d’un cas à un autre. Aussi, un cordon de solidarité a été mis en place pour la collecte de sang, de nombreux citoyens volontaires ont tout de suite répondu à l’appel afin de sauver des vies en danger.