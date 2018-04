Réagissez

Organisée par la Chambre régionale des huissiers de justice du Centre, cette journée, qui a regroupé les huissiers de justice des wilayas d’Alger, M’sila, Djelfa, Laghouat, Tamanrasset et Ghardaïa, ainsi qu’un bon nombre d’avocats du barreau de Ghardaïa et d’enseignants universitaires dans le domaine du droit, a eu lieu jeudi à la salle de conférences de la Maison de l’environnement de Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville de Ghardaïa.

Présidée par Me Abdelkrim Bougtayeb, président de la Chambre nationale des huissiers de justice, qui avait à ses côtés le président de la Chambre régionale Centre des huissiers de justice, Mohamed Dar El Beïda, et le coordinateur de la wilaya de Ghardaïa, Mustapha Bouhicha. La journée d’étude a été rehaussée par la présence du wali de Ghardaïa, Azzedine Mechri, du procureur général de la cour de Ghardaïa, Mohamed Bensalem, et des responsables sécuritaires de la wilaya .

Des magistrats de la cour de Ghardaïa, représentant les tribunaux de Metlili, Ghardaïa, Berriane et El Menéa ont aussi pris part à cette journée, dont le thème est «Problématique de l’exécution entre l’arrêt et le suivi». Plusieurs communications ayant trait au thème de la journée ont été assurées, tant par des huissiers et des magistrats, que par des enseignants universitaires, et ce, pour mettre en exergue l’importance du rôle de l’huissier de justice et sa place fondamentale en tant qu’officier exécutant des missions de pouvoir public, notamment sa mission première qui consiste à exécuter les décisions de justice. Seulement, selon les divers intervenants, ceci n’est pas sans risques, tant les textes autour de l’exercice de cette fonction restent quelque peu flous, laissant l’huissier dans des postures difficiles.

C’est pourquoi certains textes de loi ont été âprement épluchés, analysés et débattus, notamment ceux relatifs à la «problématique de l’exécution d’une décision de justice», sujet d’une communication du Dr Aïssa Zergat, enseignant à l’université de Ouargla, alors que le président du tribunal de Metlili a mis en exergue le sensible sujet «Directives d’arrêt d’exécution d’une décision de justice».

Tout au contraire, Menad Saoudi, huissier de justice à la cour d’Alger, s’est étalé sur «les directives intimant l’ordre de poursuivre l’exécution de la décision de justice». Pratiquement, toutes les communications qui ont suivi s’articulaient sur ses axes de travail. En effet, les participants ont insisté sur la nécessité d’accorder à l’huissier sa place fondamentale en tant qu’officier exécutant des missions de pouvoir public. Ils ont émis, en outre, d’autres suggestions, comme la promotion du rôle de l’huissier sur le plan juridique et social afin de garantir «un juste équilibre entre les droits des parties en conflit» et ont recommandé de ne pas criminaliser les actes de l’huissier en cas d’erreurs non intentionnelles. «Un grand intérêt doit être accordé au rôle de l’huissier, qui consiste à exécuter les décisions de justice.

Ce rôle important est une contribution à la concrétisation d’un procès équitable, nécessitant du législateur et de l’Etat de garantir la protection de l’huissier», a rappelé l’un des enseignants universitaires, qui a ajouté que «le législateur algérien a pris en charge cet aspect sensible et important de protection de l’huissier de toute violence physique ou verbale dans l’exercice de ses fonctions».