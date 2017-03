Plus de 20000 arbres plantés à Bellil

Réagissez

Une large campagne de reboisement a été entreprise depuis presque un mois à travers les régions de Hassi R’mel, ayant pour objectif la régénération du couvert végétal et la création de nouveaux espaces verts.

Elle a été lancée en coordination avec différents partenaires, à leur tête les autorités locales, l’ANP, la Protection civile, des associations et de simples citoyens. Elle a été clôturée mardi dernier, jour coïncidant avec la Journée mondiale des forêts. «Cette campagne a été entamée depuis un mois au niveau de la nouvelle ville de Bellil et à la zone industrielle de Hassi R’mel et elle a porté sur le boisement de plus de 20000 petits arbres», a indiqué Taleb Nadhir, responsable au sein de la Conservation.