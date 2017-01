Pénurie de gaz butane et report des examens à l’université

Réagissez

D’abondantes chutes de neige se sont abattues encore ces dernières 24 heures sur la région de Médéa, atteignant, hier matin, une épaisseur de 30 cm par endroits, en particulier sur les reliefs. Le mercure a affiché, de nuit, -4°C.

Ces perturbations climatiques ont rendu la dense circulation routière très difficile et paralysante par moments sur plusieurs axes routiers névralgiques, surtout sur le col de Benchicao-Berroughia (RN1), le tronçon Boghar-Ouled Antar et Derrag (RN60), El Omaria- Baâta et Aïssaouia-Tablat-Fedj Haoudhine (RN64 A et RN8), et ce, malgré les efforts et moyens déployés 24 heures sur 24 par les services des travaux publics, de la Gendarmerie nationale et de la Protection civile qui, sans cesse, n'ont cessé de déneiger les voies pour permettre aux usagers de la route de se mouvoir.

Par ailleurs, l’approvisionnement en gaz butane a connu aussi une forte pression, en particulier dans les localités de l’est de la wilaya non raccordées au gaz naturel. D'interminables chaînes de citoyens se sont formées très tôt hier matin devant la station Naftal de la localité de Chellalet Adhaoura pour s’approvisionner en gaz butane. En ces temps de froid polaire, l’offre est largement dépassée par la grande demande des ménages.

Ce qui explique la psychose qui s’est installée au sein d’une population n’ayant pas encore les commodités. Dans la localité de Ksar El Boukhari, des citoyens se sont plaints de la cherté de la bonbonne de gaz qui a atteint, dit-on, chez certains revendeurs 400 DA l’unité. Pourtant, les centres d’enfûtage de Beni Slimane, de Zoubiria et de Draâ Smar, ainsi que l’aire de stockage de Mezghana, selon les déclarations du directeur de l’énergie de wilaya, Belhadi Barkat, ont doublé la quantité en cette période, en mettant sur le marché de détail un nombre de 5000 bouteilles/ jour.

Au niveau de l’université Yahia Fares, le recteur a annoncé le report des examens de fin de semestre à une date ultérieure pour ne pas léser les étudiants habitant dans des zones reculées, coincés par des routes coupées par la neige. La radio locale a été d’une grande utilité pour les habitants en détresse et les automobilistes coincés sur les routes par les intempéries.