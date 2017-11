Réagissez

L’éducation routière doit constituer l’une des missions principales des auto-écoles à l’égard des candidats, dans la perspective de faire baisser le nombre d’accidents de la route, a estimé, jeudi, à Aïn Defla, le président de l’association Triq Essalam, Mohamed Laâzouni.

L’éducation routière est un préalable à toute action didactique afin que le candidat, une fois le permis de conduire en poche, puisse se comporter en citoyen responsable respectueux des autres, a indiqué M. Laâzouni, en marge du premier séminaire national consacré au rôle des auto-écoles dans la promotion de la formation dans le but d’infléchir une tendance à la baisse des accidents de la route qu’a abrité Aïn Defla.

Je ne ferai preuve d’aucune originalité en disant que le facteur humain est derrière l’écrasante majorité des accidents de la route, a-t-il ajouté, observant que seuls l’éducation et le respect de la réglementation en vigueur sont à même d’atténuer l’hécatombe qui s’abat sur les routes. Il a, d’autre part, émis le souhait de voir l’application de la loi promulguée en 1987 en vertu de laquelle l’éducation routière doit être introduite au sein des établissements éducatifs, rappelant que l’inculcation des bonnes pratiques commence toujours à un âge précoce.

Selon lui, les auto-écoles se contentent aujourd’hui de préparer les candidats aux examens et non à affronter les difficultés se rapportant au calvaire de la conduite sur les routes. Il a estimé que les directeurs d’auto-écoles doivent impérativement suivre un cycle de formation dans l’éducation routière et l’approche pédagogique dans la formation des candidats.

Celui qui est connu sous le sobriquet «Al chorti el mokhfi» a, également, jugé que le postulant au passage du permis relatif au poids lourds doit au moins avoir le niveau de terminale, relevant que certaines connaissances en physique sont nécessaires pour pouvoir maîtriser le véhicule.

Soutenant que l’Algérien conduit comme il se conduit, il a mis en exergue le rôle des psychologues et des psychiatres pour déterminer si une personne est en mesure de conduire sans risque de causer des dégâts. Il est clair que certaines catégories de citoyens, notamment ceux atteints de maladies «dissimulées» ne peuvent aucunement aspirer à conduire un véhicule, car leur état ne leur permet pas d’être réellement maîtres de leur véhicule, a-t-il conclu.

Par ailleurs, les participants au premier séminaire national portant sur le rôle des auto-écoles dans la promotion de la formation dans le but d’infléchir une tendance à la baisse des accidents de la route ont plaidé, jeudi, à Aïn Defla, pour la nécessité d’améliorer les conditions de formation au sein des auto-écoles par le biais de la promotion de leurs méthodes de travail, ainsi que de leurs ressources humaines et matérielles.

Les participants à cette rencontre ont également appelé à l’amélioration des conditions des centres et des circuits d’apprentissage et d’examens en fonction de paramètres garantissant la sécurité des candidats. Ils ont, en outre, relevé l’importance d’inclure l’éducation routière au sein des programmes scolaires, appelant par la même occasion à la réhabilitation des clubs d’éducation routière qui activaient au niveau des établissements scolaires.

L’introduction d’une matière se rapportant à la sécurité routière dans le cursus de formation des candidats au permis de conduire a également été mise en évidence par les participants, qui ont également noté l’importance de la révision des programmes de formation des moniteurs des auto-écoles en fonction de la mission dont ils doivent s’acquitter à l’avenir.

La qualification des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière en fonction d’un programme et de session de formation a enfin été préconisée à la fin de cette rencontre. Quelque 500 participants, dont notamment des directeurs des transports, des inspecteurs du permis de conduire, ainsi que des membres de l’association Triq essalama» venus de 48 wilayas ont pris part à cette manifestation, abritée par la maison de la culture Emir Abdelkader de la ville.