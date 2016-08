Médéa se renforce par de nouvelles structures d’accueil

Réagissez

Presque tous les cycles vont être touchés

Dans un point de presse animé mardi par le directeur des équipements publics de la wilaya, Afedh Sofiane, les nouvelles structures pédagogiques ont été dévoilées.

Il s’agit de la réception de quatre lycées implantés respectivement dans les localités de Draâ Esmar, Ouled Mareuf, Bouskène et Maghraoui, ils ont une capacité d’accueil globale de 3 400 places pédagogiques réparties entre 62 salles de classes.

Aussi, on compte mettre à la disposition du secteur de l’éducation deux demi-pensions de 200 repas chacune au niveau du lycée de la commune de Zoubiria et six laboratoires de recherche et de suivi édifiés au sein de différents établissements secondaires de la wilaya. Le cycle du moyen va être réconforté également par l’achèvement de quatre CEM comprenant 70 salles de classes.

Des établissements en préfabriqué à Mihoub

De surcroît, sept cantines de 200 repas chacune dans les localités de Aziz, El Aouinet, Ouled Mareuf, Beni Slimane, Aïn Kocéïr et Berrouaghia et trois laboratoires de travaux pratiques à Ouzera, Chelalet Adhaouara et Médéa vont être livrés. Pour le primaire, ce palier se dotera de dix groupements scolaires comprenant 63 salles de classe qui ont été réalisées à travers différentes localités de la wilaya. Aussi, on compte livrer trois restaurants scolaires d’une capacité d’accueil globale de six cents repas pour les écoliers des villages de Sidi Zaher, Chelalet Adhaoura et Ksar El Boukhari.

Le conférencier a mis l’accent sur la localité de Mihoub, qui a été ébranlée par de multiples secousses telluriques au cours des mois d’avril, mai et juin derniers. Dans ce cadre, il rassure l’opinion publique que la rentrée scolaire sera sans aucun doute au rendez-vous et les structures d’accueil seront fin prêtes pour recevoir tous les écoliers de la région. Il a été programmé à cet égard la construction de six groupes scolaires en préfabriqué, dont la plateforme a été déjà achevée à 100% en attendant la prochaine livraison des établissements, actuellement sous forme de carcasses, dont le taux de réalisation a atteint les 60%. Aussi, il a précisé que les travaux de réhabilitation ou de réfection dont le taux d’achèvement varie entre 75 et 80% de 91 établissements des trois cycles endommagés partiellement par le tremblement de terre dans la région seront opérationnels en temps opportun.

La rentrée universitaire s’annonce difficile

Par ailleurs, une reconstruction partielle a été entamée pour 23 classes, 11 logements de fonction et 3 cantines, dont le taux d’avancement se situe aux environs de 15% et on compte les réceptionner, précise-t-il, au mois de novembre prochain. Pour venir à bout de cette catastrophe naturelle, il a fallu mobiliser 49 bureaux d’études et de suivi renforcés par des brigades formées d’ingénieurs et de techniciens supérieurs exerçant dans la wilaya et 78 entreprises de travaux publics et de bâtiments pour la reconstruction et les réparations.

Si le secteur de l’éducation respirera encore mieux avec ces nouvelles structures, par contre la rentrée universitaire à Médéa s’annonce encore difficile en posant davantage de problèmes de surcharge aux responsables de l’université Yahia Fares pour faire face aux nombreux bacheliers de la wilaya, dont le nombre dépasse les 6000 cette année. Alors que le directeur des équipements publics de la wilaya annonce la réception que de 1600 places pédagogiques, qui, remarque-t-on, ont beaucoup traîné au niveau du pôle universitaire de la ville de Médéa.

Quant à ceux en chantier dans la commune de Ouzera, d’une capacité de 6000 places pédagogiques, leur achèvement a été différé depuis trois rentrées universitaires consécutives et continuent d’accuser encore un grand retard malgré les mises en demeure du chef de l’exécutif de la wilaya.

Le taux d’avancement se situe actuellement à peine à 55% et pour les 2000 lits à 65%. L’entreprise turque, qui est responsable de la réalisation, n’a pas été du tout brillante dans ce chantier, causant de gros préjudices à la population estudiantine de la région du Titteri. De ce fait, on a appris de notre interlocuteur que 2000 places pédagogiques et 2000 lits ont été défalqués et gelés du projet initial qui comprenait au début de son inscription 8000 places pédagogiques et 4000 lits sur ce site de Ouzera.

S’agit-il, se demande-t-on à Médéa, d’une malédiction ou d’une malchance, qui continue à s’abattre sur cette région déshéritée, car divers projets similaires structurants dans d’autres secteurs, pour ne citer à titre d’exemple que les projets du complexe mère et enfant, le centre anticancer, l’hôpital psychiatrique, le théâtre régional, le contournement sud de la ville de Médéa, la future nouvelle ville, le lac de Boughezoul à l’arrêt… qui n’ont pas été réalisés pour divers prétextes, pénalisant ainsi la population de ce vaste territoire des commodités nécessaires et indispensables de la vie…