Réagissez

Une opération d’envergure de nettoyage, mobilisant un important dispositif d’agents communaux, a touché récemment la place du 1er Novembre, appelée aussi Saha Foughania.

Il a fallu la programmation de la célébration officielle, sur cette place, des festivités du 1er Novembre pour que les choses bougent enfin dans le bon sens. Les agents se sont mis au diapason pour venir, après de gros efforts, à bout de tonnes d’immondices qui se sont accumulées depuis fort longtemps. Les murs du kiosque à musique, endommagés malheureusement par les feux allumés de nuit par des aliénés mentaux pour se chauffer, ont été finalement ornementés à coups de peinture.

L’espace vert entourant le kiosque a été nettoyé et désherbé, mais les bancs installés autrefois sur l’esplanade servant de repos pour les personnes âgées ont disparu et n’ont pas été encore remplacés. Toutefois, l’image de cette magnifique place, vitrine de la ville millénaire, est défigurée par un hideux kiosque à tabac qui mérite d’être peint et nettoyé par son propriétaire.

Les citoyens, que nous avons apostrophés dans la rue, n’ont pas apprécié cette manière de faire de leur APC. Ils se demandent pourquoi attendre la visite du premier responsable de la wilaya pour se donner un semblant hypocrite de travailler ? Les SDF qui avaient l’habitude de passer la nuit au niveau du kiosque ont été délocalisés pour «les beaux yeux» du wali ! Où sont les promesses des élus lors de leurs campagnes électorales ?

La population espère que la place des Martyrs, appelée aussi Tahtania, qui est dans un état plus lamentable, soit aussi aménagée.

Par ailleurs, la façade et les escaliers de l’entrée principale de la majestueuse mosquée Ennour sont dans un état de dégradation, et ce, depuis plusieurs mois, au vu et au su des responsables de ce secteur. On peut constater de loin les importantes fissures lézardant les murs et les affaissements qui ont déjà abîmé les marches en marbre des escaliers. Les fidèles commencent à s’inquiéter de ce laxisme qui a trop duré, menaçant ainsi l’état de ce précieux patrimoine de culte inestimable faisant aujourd’hui l’orgueil des Médéens.