Médéa : Les architectes en formation continue

Une centaine d’architectes représentant différents bureaux d’étude et adhérant à l’Association des architectes de la wilaya de Médéa ont pris part, mercredi dernier à la salle des conférences de l’hôtel M’sallah de Médéa, à une journée de formation continue, qui a été consacrée exclusivement à l’étude pratique de la gamme de tuyauterie en PEHD produite par le Groupe Chiali de Sidi Bel Abbès

. Une louable initiative, qui a été profitable et bénéfique pour l’ensemble des participants qui ont pu à l’occasion enrichir leurs connaissances dans cette matière, étant donné que ce nouveau produit (le PEHD) «répond aux normes et aux standards internationaux en matière de qualité, de sécurité et de longévité dans l’usage». Les trois experts relevant du groupe Chiali, dépêchés pour la formation, en l’occurrence les ingénieurs Nabil Benchouk, Salim Bacha et Ali Helaïli, se sont tirés impeccablement d’affaire en expliquant à l’assistance et au petit détail la valeur technique très avantageuse pour l’utilisation de ces tubes très performants, en particulier dans l’uniformisation des conduites d’eau potable et du gaz naturel.

Aussi, ce produit de bonne qualité, moins coûteux et économique, insiste-t-on, a fait déjà ses preuves dans différentes wilayas, selon les conférenciers, comme Sidi Bel Abbès, Béchar et Tamanrasset, qui ont opté pour sa généralisation dans les canalisations et les branchements d’eau potable et de gaz naturel, où il a été constaté que les pertes et fuites ont nettement diminué.

Ces tubes et leurs accessoires très pratiques sont disponibles en quantité pour couvrir les besoins du pays, et même à l’exportation vers d’autres pays, souligne-t-on. Grâce à ce nouveau produit concurrentiel et à sa technique performante, plus de poste de soudure à trimbaler partout pour la tuyauterie en acier et plus de risques d’incendie, ni de tracasseries concernant les longues coupures de gaz où d’eau.

L’appareillage et l’outillage spécifiques au montage et au raccordement de ces tubes en PEHD sont également disponibles sur le marché national.

Les interlocuteurs ont rassuré l’ensemble des architectes présents qui ont été attentifs et très intéressés par les démonstrations pratiquées sur place devant eux sur les nouvelles et fiables techniques de canalisation à base de PEHD. Le secrétaire général de l’Association de wilaya de Médéa des architectes, Ahmed Mouafki, a, dans son intervention, mis en exergue l’importance de ces rencontres périodiques des membres de la corporation pour échanger leur expérience et leurs idées sur les nouveaux matériaux de construction mis en promotion sur le marché national. Le dernier regroupement de l’association en question a traité dernièrement des matériaux en verre performant, remplaçant ainsi la brique en argile cuite pour plus d’esthétique des façades des immeubles des cités.