Les journées d’information sur l’histoire du corps constitué de la police algérienne et les étapes franchies, qui se sont déroulées du 29 au 30 novembre dernier, ont été très profitables et bénéfiques pour les étudiants de l’université Yahia Fares de Médéa, en particulier pour ceux de la filière sociologie.

Dans une salle archicomble, le docteur Chawki Adelkrim, directeur du musée central de la police, très envoûté par la présence d’un auditoire estudiantin d’un tel impact d’intéressement, est un gage, déclare-t-il, de reconnaissance aux sacrifices de nos aînés, en parlant d’«une institution qui a joué et continue de jouer un rôle important au sein de la société toute entière et au service évidemment du pays». Le conférencier, maîtrisant parfaitement le sujet, et revenu jusqu’à la naissance de la première police en Algérie durant l’époque rostémide (776-908 après J.C.) sous le règne de l’imam Abderrahmane Ibn Rostom.

Il a poursuivi qu’elle a existé sous le règne des Hammadites, des Zianides et sous la domination ottomane, la police a été caractérisée par la sécurité et la stabilité «en raison de la fermeté et de la rigueur exécutées par la police ottomane durant cette époque» pour réprimer les crimes commis. Sous l’ère du commandement de l’Emir Abdelkader, devait-il souligner, elle se limitait à des sanctions contre les délinquants et de déjouer toute tentative de déstabilisation de l’ordre public.

Ce qui a fait dire à l’Emir en 1838, à l’adresse de ses compatriotes que le voyageur peut se déplacer en toute quiétude à n’importe quel point du territoire, avec sur son dos un sac d’or, sans qu’il fasse l’objet de vol ou d’une tentative quelconque d’agression. D’un trait, sans trop s’attarder, l’officier supérieur qualifie au passage que la police du colonisateur était répressive et discriminatoire dans ses actions contre le peuple colonisé et opprimé en faisant régner sans vergogne la politique d’exaction et d’apartheid envers les indigènes.

Au déclenchement de la guerre de Libération nationale, le conférencier a fait allusion à la création d’une branche armée de substitution à ce corps pour collecter «des renseignements ainsi que la surveillance de l’activité des traîtres et des services de l’ennemi». A l’issue du Congrès de la Soummam, un service de police a été institué, dont la mission consistait à résoudre les différents problèmes qui surgissaient de temps à autre au sein de la population et à collecter notamment des informations.

Après l’indépendance, le corps de la police d’Etat a franchi plusieurs étapes en assumant son rôle qui lui a été dévolu après le départ des éléments de la police française, en se faisant assister par quelques agents détachés de pays frères, tels que la Tunisie et le Maroc. L’auteur de ce cours magistral enrichissant, qui a été très apprécié par l’ensemble de l’assistance, devait conclure son intervention en faisant évidemment l’éloge de l’évolution et des progrès enregistrés au sein de ce corps d’intérêt général et d’utilité publique. Il a, par ailleurs, rendu à l’occasion un vibrant hommage aux différents directeurs généraux qui se sont succédé depuis l’indépendance à la tête de ce corps constitué.