A titre posthume, l’illustre Mahboub Bati et inégalé auteur et compositeur dans l’art musical chaâbi sera enfin honoré dans sa ville natale de Médéa du 17 au 18 novembre, et ce, au niveau de la salle de conférences de la faculté de droit.

Ce monument incontestable de la musique populaire algérienne n’a pas connu ce traitement de valeur malheureusement, lui reconnaissant à juste titre son génie phénoménal qui lui a permis de moderniser, d’innover et d’enrichir un répertoire conséquent et inépuisable après un demi-siècle de recherche assidue et profonde.

Il a introduit de nouvelles touches et instruments musicaux à l’art ancestral du chaâbi en lui donnant encore un nouveau style très vivace et rythmé s’adaptant parfaitement à ses 700 chansonnettes écrites par lui même durant cette époque. Elles ont été chantées par une quarantaine de grands ténors, des sommités de la chanson chaâbie, tels que les renommés El Hachemi Gherrouabi, Boudjemaâ El Ankis, Amar Zahi, Selloua, El Achab, Abdelkader Chaou, Nadia Benyoucef…

Ces tubes innovateurs qui étaient en vogue durant cette époque s’arrachaient comme des petits pains chez les disquaires et étaient au bout des lèvres du grand public de tous les âges et sexes en faisant rêver en rose une jeunesse sentimentale et romantique. Aussi, elles ont égayé, agrémenté les fêtes populaires de mariage et les soirées musicales à travers tous les coins du territoire national. De son vrai nom Mahboub Safar Bati, natif de la ville de Médéa le 17 novembre 1919, il s’est éteint en l’an 2000 à l’âge de 81 ans laissant derrière lui un patrimoine immatériel incommensurable d’une valeur musicale inestimable.

Les organisateurs se sont rendu compte aujourd’hui, seize ans après sa disparition, pour enfin sauver la face en remédiant cette fois-ci à cette faille impardonnable pour quelqu’un de cette carrure artistique qui a tout donné pour l’art musical de son pays. Un riche programme sanctionnera cet événement pour rendre un vibrant hommage à ce géant oublié en compagnie de sa famille et ses amis qui l’ont côtoyé et approché.

La vie artistique du défunt sera revisitée directement sur les ondes de la radio locale par le président du conseil national des œuvres littéraires et artistiques, en l’occurrence le docteur Abdelkader Bendaâmèche, évidemment avec la collaboration de la direction de la culture de wilaya, coorganisatrice de l’événement. Aussi, il est prévu une cérémonie de recueillement devant sa tombe au cimetière de Garidi, à Kouba. Normalement, dit-on, pour mémoriser à jamais le nom du regretté, on devrait le graver sur le fronton d’un édifice culturel au niveau de la capitale où il a passé toute sa vie et également dans sa ville natale qui l’a vu naître pour ainsi lutter contre l’oubli et l’amnésie.

Car aujourd’hui, la plupart de la jeunesse interrogée ne connaît pas ce grand musicien d’envergure universelle qui a marqué pourtant son temps en léguant aux générations montantes un riche recueil musical amélioré mettant en valeur le patrimoine culturel ancestral hérité de nos aïeux. Certes, on ne peut ignorer le chef-d’œuvre de son buste qui repose au musée populaire de la ville de Médéa, accompagné évidemment d’une biographie retraçant toute sa vie professionnelle et ses œuvres artistiques de son vivant.