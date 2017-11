Médéa : Grave incendie dans un immeuble HLM

Réagissez

L’incendie a provoqué un mouvement de panique générale dans tout le quartier, craignant que la catastrophe ne se reproduise dans d’autres bâtiments mitoyens conçus de la même façon.

Un grave incendie s’est déclaré dimanche matin au niveau du placard renfermant tous les compteurs d’électricité au niveau de la cité des HLM, au quartier populaire de Teniet El Hadjar, dans la cage d’escalier B 23 plus précisément. Fort heureusement, il y a eu plus de peur que de mal.

Une épaisse fumée toxique, accompagnée de flammes, s’est répandue dans le bloc jusqu’aux étages supérieurs, attirant ainsi l’alerte sur la gravité de l’incendie qui aurait mis sans aucun doute la vie de dizaines de locataires en péril.

Ils ont eu heureusement un réflexe inouï et instantané en formant immédiatement un cordon de solidarité entre voisins pour s’entraider et d’abord évacuer en urgence les enfants et les personnes vulnérables ne pouvant descendre les étages pour les mettre à l’extérieur de la bâtisse, à l’abri d’une asphyxie collective au gaz toxique que dégageaient des substances en plastique enflammées.

L’arrivée immédiate des éléments de la Protection civile et des policiers a néanmoins un peu calmé et apaisé les esprits des locataires qui étaient trop agités par l’ampleur du feu en craignant le pire pour leur vie et leurs biens.

Les mêmes résidents n’ont pas caché leur colère en reprochant aux agents de l’entreprise de distribution de l’électricité et du gaz de Médéa (groupe Sonelgaz) de ne pas avoir pris au sérieux leurs appels téléphoniques, pourtant, disent-ils, ils ont été avertis et alertés à temps pendant trois jours consécutifs de ce danger qui menaçait les habitants par le dégagement d’une odeur de brûlé et d’étranges bruits d’étincelles provenant des compteurs et de la câblerie alimentant tout le bloc.