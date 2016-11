Réagissez

Du 25 au 27 octobre, les nombreux amoureux et adeptes du verbe se sont bien régalés d’un riche menu culturel à l’occasion de la 5e édition des Journées littéraires de Médéa.

Dans un silence de cathédrale qui régnait dans la salle de spectacles de la maison de la culture Hassen El Hassani, les poètes, hôtes de la capitale du Titteri, ont su émerveiller l’assistance médénne venue nombreuse pour se donner du plaisir et se prélasser à travers une scène lyrique variée et enrichissante. Cette manifestation culturelle, qui a coïncidé avec une exposition marquant la célébration du 62e anniversaire du déclenchement armée de la lutte de Libération nationale du 1er Novembre 54, a été rehaussée par la participation de certains écrivains contemporains de renom.

Le coup d’envoi du bal a été enclenché par une conférence-débat donnée par l’invité d’honneur, le grand romancier et écrivain Amine Zaoui, qui a dédicacé à l’occasion son dernier ouvrage intitulé Un incendie au paradis, pour ses fervents lecteurs. L’intervention du conférencier s’est illustrée essentiellement sur l’apport élogieux et la contribution effective, qu’ont joués les écrivains algériens francophones durant l’époque coloniale pour porter la voix du peuple algérien opprimé haut et fort au-delà des frontières, tels que Dib, Haddad, Feraoun, Ouari, Mammeri, Djebbar…

Ces auteurs, souligne le conférencier, ont fourni des efforts incommensurables pour soutenir d’une manière indéfectible la révolution armée, en produisant une écriture dite d’algérianisation de la langue française comme l’a bien voulu le poète des opprimés, l’écrivain de Nedjma, le défunt Kateb Yacine. Ses écritures ont fait sortir de son mutisme, l’écrivain Louis Bertrand, d’origine européenne d’Algérie, qui avait à cette époque prononcé la fameuse phrase dans ce sens : «Ces encombrantes œuvres d’Algériens sont devenues des livres de chevet malgré nous, brisant ainsi l’intimité familiale, arrivées jusqu’à nos chambres à coucher.»

Car la littérature d’expression française de la première génération d’auteurs a bien réussi, évoque Amine Zaoui, à convaincre et à changer l’opinion d’une bonne partie du peuple français, qui a été induite au départ en erreur sur la question de la colonisation de l’Algérie. Aussi, il a appuyé que ceci a été possible grâce au concours prêté par des maisons d’édition telles que Le Seuil, Grasset, Minuit, Denoël… qui avaient pris le risque dans les chaudes années 50, de les publier pour être ensuite traduits vers d’autres langues et acheminer ainsi à travers divers pays du monde. Le conférencier a aussi rendu hommage aux auteurs de la poésie populaire, qui ont contribué à semer les consciences au sein de la population algérienne opprimée par le colonisateur.