Médéa : Cérémonie de remise d’autobus pour le transport scolaire aux communes rurales

Le siège de la wilaya de Médéa

Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée avant l’Aïd au siège de la wilaya de Médéa, le wali Mostefa Layadi a procédé à la remise de clés et de cartes grises de dix confortables autobus flambant neufs destinés à renforcer le parc roulant du transport scolaire des APC.

La priorité a été donnée, cette fois-ci, aux communes rurales non pourvues en établissements d’enseignement secondaire. Un autre quota de dix véhicules de même type sera bientôt réceptionné, dit-on, pour compléter ainsi la commande passée dernièrement et payée sur les fonds propres du budget de la wilaya dans un objectif immédiat de faciliter le déplacement à de nombreux élèves habitant des zones difficiles d’accès et éloignées des établissements scolaires.

Le parc de wilaya du transport scolaire, qui compte à présent 273 bus, se trouve nettement en deçà des besoins exprimés par la population scolaire dans ce vaste territoire du Titteri. Les APC, sur ordre du chef de l’exécutif de wilaya, ont été autorisées, en cas de déficit en moyens de transport, à recourir à des conventions avec des transporteurs privés pour parer au plus urgent.

Le directeur de l’éducation de wilaya a annoncé à cette occasion que les 64 P/APC ont pu parapher pour la prochaine rentrée scolaire 2017/2018 une centaine de contrats supplémentaires avec des transporteurs privés pour améliorer et renforcer la situation du transport des enfants scolarisés. Cette action est d’autant plus urgente que le secteur de l’éducation s’apprête à réceptionner dès la rentrée prochaine cinq lycées et plus d’une dizaine de structures d’accueil du primaire.

Dans son intervention, le premier responsable de la wilaya a enjoint aux P/APC de s’impliquer davantage et personnellement pour améliorer les conditions de scolarisation des enfants relevant de leurs communes respectives, c’est, dit-il, «une des priorités primordiales de la politique du pays».

Les jeunes comme priorité

Aussi, il a appelé les P/APC à redoubler d’efforts pour se mettre au diapason en vue de désaffecter des crédits non consommés en sommeil et reportés inutilement d’exercice en exercice, au profit des secteurs vitaux comme celui de l’éducation, de la jeunesse et des sports à des fins plus utiles. Il a averti, par ailleurs, les élus locaux qu’ils ne leur reste que les dernières cartouches dans la cartouchière pour se rattraper et gagner la confiance encore de l’électorat, car le mandat électif tire à sa fin.

Le premier responsable a par ailleurs instruit les P/APC et les chefs de daïra de mettre à la disposition de la jeunesse de leur localité durant la saison estivale toute la flotte de bus en leur possession, ou, à défaut, de louer chez les privés pour organiser des sorties au profit des élèves au bord de la mer. D’un commun accord avec le wali de Tipasa, une plage toute désignée sera réservée exclusivement aux excursions des enfants venant des différentes communes de la wilaya de Médéa durant toute la saison estivale, souligne-t-il.

Ce changement d’air au profit de cette population juvénile qui se trouve souvent livrée à elle-même durant la période des grandes vacances et de la canicule, aura sans aucun doute un impact positif et très favorable pour se divertir et sauver également une bonne partie d’enfants innocents des risques de noyades sans surveillance qui se produisent à chaque été au niveau des eaux boueuses des différentes retenues collinaires sans protection.

Une initiative heureuse, qui va donner beaucoup de tonus, de joie et de plaisir au monde de la jeunesse de cette contrée du pays souffrant énormément de disparité d’une localité à l’autre et dépourvue également du strict minimum de commodités, de loisirs et de distractions, en particulier celle se trouvant dans des zones reculées.