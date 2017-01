Réagissez

Soixante personnes sont décédées et 2310 autres blessées, dans pas moins de 1949 accidents de la circulation enregistrés durant l’année 2016 sur le réseau routier de la wilaya de Médéa, a-t-on appris auprès de la Protection civile.

Selon la même source, le nombre de tués sur les routes de la wilaya a connu une légère hausse par rapport à la précédente année, où il a été déploré le décès de cinquante-huit personnes, tout en relevant un recul dans le nombre d’accidents, avec 261 accidents de moins que durant l’année 2015 qui en comptabilise 2110.

Une autre baisse est signalée, en outre, celle relative au nombre de blessés, qui est passé de 2602 en 2015, à 2310 au cours de l’année écoulée. Le plus gros des accidents de la circulation, soit près de 70% a été enregistré sur le réseau routier local, et a eu lieu sur différents tronçons de la RN1, considérée comme la plus accidentogène, en raison notamment du volume important du trafic routier qui transite par cet axe stratégique, reliant le nord du pays aux régions du Sud, a-t-on expliqué.

Le nombre élevé de points noirs recensés le long de cet axe, principalement au niveau des communes d’El Hamdania, Ouzera, Benchicao, Berrouaghia, Meudjbeur et Ksar El Boukhari, constitue également l’un des facteurs à l’origine de la multiplication des accidents de la route, en dépit des actions de prévention et sécurité routière organisées cycliquement par la Protection civile, a-t-on ajouté.