Une opération de charme pour la police nationale

Une occasion est offerte pour découvrir les facettes d’un important secteur qui veille de jour comme de nuit sur la quiétude et la sécurité des personnes et des biens.

Le rideau est tombé, jeudi dernier, sur la 65e édition des journées nationales d’information des services de la police qui a été organisée cette fois-ci à Médéa du 19 au 22 septembre. La salle omnisports du complexe sportif Imam Lyes a été durant quatre jours le théâtre de cette grandiose manifestation qui a connu une grande affluence, vu le nombre impressionnant de visiteurs, en particulier des jeunes écoliers venus nombreux des différents établissements scolaires des trois cycles, souvent en compagnie de leurs enseignants. Ils ont tenu à ne pas rater l’occasion offerte à eux sur place pour découvrir les facettes d’un important secteur qui veille scrupuleusement et de façon permanente, de jour comme de nuit, sur la quiétude et la sécurité des personnes et des biens de la société toute entière.

Aussi, dans le but de mettre en exergue l’opérationnalité atteinte par ses nombreux services, une dizaine de stands ont été installés dans la grande salle, équipés d’un matériel ultramoderne destiné aux diverses activités de ce corps constitué, notamment la recherche et les investigations de la police scientifique dans le domaine de la criminalité et la cybercriminalité.

Ce dernier pavillon (criminalité et cybercriminalité) attirait beaucoup de curieux, notamment les adolescents qui voulaient, dans leur esprit, comparer entre un film policier de fiction vu sur le petit écran et la réalité livrée de vive voix de la bouche d’un policier dans son vécu et son expérience. Le policier chargé de donner les explications, enthousiasmé par ce questionnement émanant de jeunes personnes, qui se sont intéressées au petit détail des enquêtes policières, a su d’une manière intelligente expliquer le rôle de la police, en mettant davantage de détails pour satisfaire leur curiosité.

Le large public a eu également au premier jour de l’inauguration — présidée par le représentant personnel du général El Hamel, Sifi Mohamed Naoui, directeur de l’administration et des moyens — droit, en présence des autorités civiles et militaires, à des exhibitions spectaculaires sur la maîtrise des arts martiaux et de combat données par des policiers tous grades confondus et qui sont utilisés dans l’exercice de leurs fonctions.

Des simulations pour mieux passer le message

En outre, l’assistance a pu apprécier la nouvelle technique utilisée par l’équipe d’artificiers pour désamorcer et détruire un colis chargé d’explosifs abandonné dans un quelconque endroit en ville, mettant en danger la vie des citoyens. Une opération de simulation par les hommes du BRI, poursuivant et neutralisant, lors d’une action extraordinaire, une voiture occupée par des délinquants suspects accusés de trafic de drogue et d’armes, a suscité des applaudissements nourris par la galerie nombreuse.

Dans ce sillage, il est à relever que le public a pu, à travers les tableaux des statistiques affichés, dévoiler les résultats réels et concrets réalisés en 2016 sur le terrain par la police judiciaire avec une saisie de 4, 839 tonnes de résine de cannabis, 3, 985 kg de cocaïne et 118 459 comprimés de psychotropes.

A la cérémonie de clôture, l’inspecteur régional centre, contrôleur de police, Rabah Mahmoud, a tenu une conférence de presse, par laquelle il a répondu sans équivoque à toutes les questions posées par les représentants de la presse locale. Sur le volet de la prévention routière, il a précisé que la police met tout son poids en axant ses efforts sur la sensibilisation en direction de toutes les franges de la société, tout en mettant particulièrement l’accent sur la catégorie la plus vulnérable et les jeunes nouveaux conducteurs.

D’ailleurs, il sera désormais demandé aux directeurs des auto-écoles de se pencher sur la formation par l’installation de moyens de simulation de conduite et le recours à la numérisation de leur activité. Sur une question sur la sécurisation des établissements scolaires, le représentant de la DGSN a été catégorique en déclarant que cela fait partie des activités de la police de proximité et un dispositif préventif a été mis déjà en place à la veille de la rentrée scolaire 2016-2017 en coordination avec ce secteur.

A propos de la police dans les stades, le conférencier a réitéré : «La police continuera d’accompagner le mouvement sportif national et à le soutenir.» Il a insisté par ailleurs que toute action de proximité dépend de l’implication du citoyen qui demeure un partenaire incontournable et un élément-clé dans l’équation sécuritaire pour les services de police qui sont à l’écoute de ses préoccupations et travaillent continuellement pour sa sécurité et sa quiétude.