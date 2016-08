Réagissez

Suite à un communiqué de la LADDH de M’sila (aile Benissad) du 11 août 2016 parvenu à El Watan il a été mis en relief l’arrestation de 40 citoyens de Sidi M’hamed, localité située à 150 km au sud ouest du chef lieu de wilaya.

Ledit communiqué indique que ces personnes ont été poursuivies jusqu’à l’intérieur de leurs habitations et arrêtées sans ménagement. Il en a été de même pour d’autres citoyens poursuivis et extraits de la mosquée. Par ce procédé, 40 villageois ont été emprisonnés, parmi lesquels les nommés Adel Malki, âgé de 27 ans, et Mohamed Malki, 32 ans, qui demeurent à ce jour dans les geôles de l’établissement pénitentiaire de Bou Saâda, et ce, depuis leur capture le 17 juillet 2016.

Le communiqué de la LADDH condamne «le comportement irresponsable» du wali de M’sila qui a fait usage de la force en faisant appel à 2 escadrons de la gendarmerie pour mater les habitants de Sidi M’hamed, dont la seule revendication était le raccordement de leurs habitations au réseau de gaz naturel qui se trouve à proximité de leurs demeures. Le communiqué de l’organisation de défense des droits de l’homme, bureau de M’sila, demande au ministre de la Justice l’ouverture d’une enquête sur les dépassements des éléments de la Gendarmerie nationale et la libération des 2 détenus séquestrés à Bou Saâda, et au ministre de l’Intérieur de mettre un terme au comportement provocateur du wali de M’sila. Signalons au passage qu’un black-out total en matière de communication a caractérisé cette manifestation pacifique et qu’une volonté délibérée des autorités locales était perceptible pour en découdre avec cette population pastorale pour avoir osé revendiquer un droit.