Litiges la laiterie de Ksar El Boukhari

Dans un point de presse tenu, dimanche dernier, au sein du siège situé au nouveau pôle administratif du chef-lieu de wilaya, la directrice intérimaire du commerce de la wilaya de Médéa a fait part aux représentants de la presse locale du bilan d’activité de ses services durant le mois d’août dernier.

Avant dentrer dans le vif du sujet motivant cette rencontre, qui est la décision de fermeture de la laiterie de Ksar El Boukhari, la responsable du secteur a axé ses propos particulièrement sur la qualité et l’hygiène des produits de première nécessité, qui demeure le souci prépondérant du secteur du commerce, insiste-t-elle, pour protéger le consommateur des malfaçons, de la tricherie et de la fraude qui sont à l’origine de diverses maladies graves.

Après un tour d’horizon expliquant les points d’interrogation posés par la presse locale en vue de lever toute équivoque sur cette affaire qui a fait naître un climat de suspicion au sein des employés de cette unité, la directrice, sûre d’elle, a fait un sévère réquisitoire argumenté par des bulletins d’analyse de différents laboratoires prouvant la non-conformité du lait pasteurisé produit et commercialisé par l’unité qui est constamment contesté par les consommateurs, et cela malgré les remarques et rappels à l’ordre, en vain.

La mauvaise volonté persistante du gestionnaire de continuer à produire un lait ne répondant pas aux normes prévues par la réglementation en vigueur a poussé ses services à passer à l’action, en décidant de prononcer la fermeture de la laiterie Boukhari pour une période de soixante jours, en attendant que l’intéressé améliore son produit qui est soutenu et subventionné par le budget de l’Etat. De surcroît, elle a rassuré que des dispositions ont été prises pour approvisionner en sachet de lait les localités de Aïn Boucif et Ksar El Boukhari touchées par ces mesures.

Aussi, l’interlocutrice a fait part qu’une procédure en justice a été déjà entamée près un tribunal compétent pour d’autres infractions relatives au non-respect du code du commerce. Il est à rappeler que les services de contrôle de la qualité et de la fraude de la wilaya ont réalisé 23 840 interventions sur le terrain depuis janvier dernier, procédant à la fermeture de 57 locaux et dressant 3013 PV d’infraction pour non- respect aux textes régissant la pratique du commerce.