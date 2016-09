Les principales portes du stade Si Hamdane transformées en dépotoir

Réagissez

Il est absurde et inadmissible de voir à quel niveau de dégradation est relégué le légendaire stade de Médéa.

Portant le nom d’un valeureux chahid, Si Hamdane, les trois portes principales d’entrée ont été transformées en dépotoir d’ordures au vu et au su des responsables concernés. Pourtant, le siège de la direction de la jeunesse et des sports, en sa qualité de tutelle de ces structures d’accueil, se trouve en face seulement de ces lieux.

Malheureusement, il semble qu’on accorde que peu d’intérêt à cela, personne n’ose lever le petit doigt pour mettre un terme à cette débandade créée par des fouteurs de désordre issus du commerce illégal. Les jeunes sportifs voulant accéder à cette infrastructure pour des séances d’entraînement sont obligés d’enjamber, à chaque fois, des tas d’immondices et boucher leur nez pour ne pas sentir les odeurs nauséabondes dégagées de ces saletés. C’est honteux et une insulte pour la cité entière qui a «enfanté» de nombreux et grands athlètes dans différentes disciplines. La notion du «razgh el baylek» (bien du baylek qui veut dire bien public) est toujours ancrée dans l’esprit d’une catégorie de responsables, lorsqu’il s’agit de la propriété publique. Pourtant des agents sont grassement payés pour veiller scrupuleusement à entretenir et gérer convenablement ces équipements collectifs dans l’intérêt de toute la société.



Même les écoles, les hôpitaux…

Le stade n’est pas le seul cas à Médéa, d’autres établissements scolaires et sanitaires ainsi que des vestiges à forte connotation historique subissent les mêmes agressions qui continuent de causer énormément de tort au secteur public et à l’image de la région.

Dernièrement, le dispensaire de santé du quartier Aïn El Mordj a échappé de justesse aux flammes d’un incendie qui s’est déclaré au niveau d’une décharge sauvage de détritus jetés au-delà de la murette de son enceinte par des marchands du bazar d’en face, n’était l’intervention rapide des sapeurs pompiers qui ont sauvé la bâtisse de la catastrophe. Même les services d’hygiène de la municipalité insouciants, préfèrent la solution de facilité en plaçant, souvent les bacs à ordures devant les portillons des lycées et écoles, même si ces crasseux et hideux bacs ternissent et portent atteinte à l’image de l’édifice du savoir et causent des nuisances de santé aux pensionnaires, par défaut de défenseurs devant le laxisme de la direction et des parents d’élèves. Par contre, cette situation ne s’est jamais produite devant un quelconque édifice d’un particulier, de crainte de soulever des mécontentements.

Par quoi, peut-on, justifier ce silence assourdissant et le laisser-aller des élus locaux, incapables, manifestement, d’intervenir pour mettre un terme à cette situation désolante et absurde de piétinement des valeurs fondatrices d’une cité millénaire. Berceau des civilisations, dès l’aube de l’humanité, partant de l’époque de la préhistoire, à la période romaine, la conquête musulmane et la succession de différentes dynasties sur son territoire, jusqu’à l’époque ottomane et l’invasion française.

Quelle réponse alors peut-on réserver à ceux qui s’interrogent aujourd’hui sur le phénomène de cette clochardisation et cette bidonvilisation de la capitale du Titteri, alors qu’ils gardent à nos jours en mémoire des souvenirs impérissables d’une époque, marquée par des images d’une ville charmante, prospère, sympathique, accueillante et très propre…