Les Pages Maghreb : Parution de l’annuaire des professionnels Alger Région Centre

L’entreprise Les Pages Maghreb éditions, filiale d’une société française qui réalise et édite les annuaires particuliers et professionnels sur le Net et en version papier, annonce la parution de son tout nouvel annuaire des professionnels, Alger Région Centre. Au menu : numéros utiles, informations téléphoniques et administratives, guide de l’investisseur, index des rubriques et liste des professionnels, indique le communiqué de l’entreprise. L’annuaire, riche en informations et coordonnées du monde économique, est indéniablement incontournable dans l’univers de l’entreprise et du vaste monde des affaires.