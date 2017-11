Le bureau du syndicat UGTA menace...

Réagissez

Dans un dossier litigieux contenant plusieurs correspondances et de PV de réunions, dont une copie a été remise au journal El Watan, le bureau du syndicat UGTA des travaux publics de la wilaya de Médéa monte au créneau pour attirer l’attention des hauts responsables du ministère sur la situation de blocage qui prévaut au niveau de la direction de Médéa, «privant ainsi de nombreux ouvriers de percevoir à temps leurs primes et indemnités se rapportant aux années 2016 et 2017». Les syndicalistes frustrés et en colère se plaignent de l’arrogance du directeur de wilaya actuel, dit-on, qui refuse de donner suite à leur courrier et également refuse de communiquer où d’engager une discussion avec les représentants légitimes des travailleurs pour trouver en commun accord un dénouement sage et possible à cette affaire qui risque de dégénérer fâcheusement dans les jours à venir, menacent-ils. On a voulu avoir l’avis du directeur, mais en vain…