Laghouat : Quand le wali critique Cosider !

De nombreux projets dans différents secteurs en cours de réalisation ont été inspectés, en fin de semaine écoulée, par le nouveau wali de Laghouat, Meguellati Ahmed.

Le premier chantier visité par le chef de l’exécutif a été celui de la construction du centre anticancer, un projet qui est tenu par l’entreprise nationale Cosider et certaines entreprises sous-traitantes pour sa réalisation. Sur le chantier, le chef de l’exécutif a pris connaissance du retard considérable accusé pour des motifs qui, selon lui, sont «injustifiés et injustifiables», et qui ont provoqué sa colère. «Travaillez bien et dans le délai conventionné ou quittez !», tire le wali sur les responsables chargés de ce projet.

Les autres points visités sont ceux de 2200 places pédagogiques, puis les 164 logements, dont 60 sont en cours de réalisation, la piscine et le complexe sportif de Saddikia et la polyclinique de la cité 250 Logements. Pour rappel, plusieurs réunions et sorties sur le site avec l’ensemble des responsables locaux ont été déjà observées depuis l’installation du nouveau wali pour aboutir à la «levée de toutes les contraintes rencontrées pour l’achèvement des projets accusant un retard».