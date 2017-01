Réagissez

Dans le cadre du dispositif de prise en charge et d’assistance aux personnes sans domicile dans la wilaya de Laghouat, des sorties de solidarité ont été organisées, récemment, par les différentes institutions locales, à leur tête la sûreté de wilaya de Laghouat.

En effet, cette dernière, en collaboration avec la Protection civile, le Croissant-Rouge algérien, la direction de l’action sociale et celle de la santé, a organisé une caravane de solidarité au profit des SDF pour atténuer, un tant soit peu, leurs souffrances. La caravane a sillonné toutes les ruelles du chef-lieu de la wilaya, notamment la gare routière, où se trouvent des dizaines de sans-abri pour les aider et les soutenir psychologiquement.

Dans ce cadre, des repas chauds et des couvertures ont été offerts à ces «damnés de la terre». «Nos services, qui organisent des sorties sur le terrain en collaboration avec les différents organismes et institutions locaux, tendent, en se rapprochant des sans-abri, privés de la chaleur familiale, à atténuer leurs souffrances, surtout en cette période hivernale, toutes les dispositions ont été prises pour assurer leur prise en charge sociale», souligne la cellule de communication de la sûreté de Laghouat dans un communiqué.

Des familles sinistrées réclament leur droit au relogement à Tilghemet

Trois familles de l’agglomération de Tilghemet, relevant de la commune de Hassi R’mel, restent encore en attente de leur relogement et de leur indemnisation suite aux intempéries ayant affecté, il y a presque trois ans, cette région, causant beaucoup de dégâts matériels. Ces familles sinistrées, temporairement hébergées dans une école à Tilghemet, continuent de réclamer aux autorités locales de Hassi R’mel leur droit au relogement et l’indemnisation des dégâts matériels occasionnés à leurs biens et leur cheptel par les inondations survenues en 2014.

Elles ont exprimé, aussi, leur «désolation» et dénoncé la mauvaise prise en charge de leur cas, demandant, dans ce contexte, l’intervention du wali de Laghouat pour mettre fin à leur souffrance. «Nous sommes toujours parqués dans une école où l’on déplore un manque criant de commodités, notamment en saison hivernale. Les autorités locales nous ont donné, depuis 2014, des promesses pour régler graduellement notre situation, mais jusqu’à présent, rien n’a été fait, nous dénonçons les lenteurs de notre prise en charge et nous réclamons l’intervention du wali», concluent-elles.