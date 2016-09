Réagissez

A Laghouat, les jeunes porteurs de projet se trouvent dans le...

Relancer le tourisme nécessite un véritable programme de développement durable.

Les jeunes investisseurs de la wilaya de Laghouat ne cessent d’alerter les pouvoirs publics sur les difficultés qu’ils rencontrent sur le terrain et l’absence d’un climat d’investissement propice. Selon des correspondances adressées par l’Union nationale des jeunes investisseurs (UNJI) de Laghouat aux autorités locales, à leur tête le wali de Laghouat, cette organisation dénonce les entraves auxquelles font face les jeunes promoteurs, notamment dans certains créneaux.

Parmi les obstacles cités dans les correspondances, le problème du blocage de programme des unités d’élevages, où plus de 10 communes de la wilaya de Laghouat demeurent en attente de la distribution de ces unités. «Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche doit personnellement intervenir afin de régler ce problème qui reste bloqué», réclament des jeunes promoteurs via l’UNJI. Les correspondances citent également la fermeture de certaines infrastructures, alors qu’elles peuvent être gérées par des jeunes en quête d’une activité.

Il s’agit notamment de deux centres commerciaux, trois marchés couverts ainsi que quatre crèches (deux au chef-lieu, une à la commune de Hassi R’mel et l’autre à la commune d’Aflou). «Ces infrastructures vitales n’ont jamais été mises en service au profit des jeunes et sont restées cadenassées des années durant...

D’autres ne sont que partiellement ouvertes. Les jeunes investisseurs n’ont aucune chance d’en profiter», peut-on lire dans la correspondance en question. L’UNJI a évoqué aussi le contenu de l’article 55 du code des transactions commerciales, lequel reste «ambigu» et qui n’est pas appliqué dans sa totalité, selon la même source.

Il reste un obstacle principal pour les jeunes investisseurs, notamment au niveau local, les jeunes porteurs de projets se trouvent dans un désarroi face à certains réflexes bureaucratiques, notamment pour ce qui est de l’application des lois et l’article 55, lequel permet aux jeunes investisseurs et micro-entreprises de bénéficier de 20% des marchés publics. «Nous voulons l’intervention des hauts responsables pour éliminer tous les obstacles qui entravent les jeunes à promouvoir l’esprit entrepreneurial et favoriser la création des entreprises», insistent les rédacteurs des correspondances de l’UNJI.