Laghouat : Les dossiers chauds qui attendent le nouveau wali !

La wilaya de Laghouat fait partie des wilayas concernées par le dernier mouvement des walis initié par le président de la République. Des dossiers brûlants attendent le nouveau chef de l’exécutif, Ahmed Meguellati, qui devra donc faire face aux nombreux problèmes que la population a sans cesse soulevés et qui restent encore sans solutions.

Parmi les dossiers mis en avant, celui des logements sociaux et des lotissements. Les jeunes de plusieurs communes de Laghouat attendent toujours la distribution des lots de terrain, notamment au chef-lieu de wilaya, où 3 500 lots restent encore en enquête depuis 2014 et sans distribution pour des raisons inexpliquées.

Ce n’est pas le seul dossier auquel s’intéressera le nouveau responsable. Ce dernier est appelé à inspecter les chantiers, dont les travaux accusent un retard considérable, à l’image du centre anticancer de la commune de Laghouat, qui entame sa cinquième année, la mosquée, pôle qui connaît un problème financier, le siège de la mairie et les logements sociaux dans la nouvelle ville de Bellil, les extensions routières, le réaménagement des routes et trottoirs et le retard dans la réalisation. A dire que c’est même honteux que le nouveau wali constate l’absence de l’éclairage public, les fuites d’eau, certaines depuis des années et de maintes revendications sociales.

Les investisseurs locaux souffrent

Par ailleurs, parmi les dossiers plus chauds, celui de l’investissement : le nouveau wali de Laghouat devra faire un état des lieux sur la situation actuelle de ce dossier dans la wilaya qui est calée parmi les dernières positions au niveau de l’investissement, en raison de plusieurs obstacles.

De nombreuses organisations et associations activant dans ce domaine ne cessent pas de dénoncer ces obstacles, dont le non-affichage des offres, la lenteur des procédures administrative, le manque majeur de ressources humaines, notamment la main-d’œuvre. Ces obstacles ont contribué au manque de transparence dans les traitements avec les investisseurs de la wilaya. Ce qui a engendré des cas d’abus de l’administration dans certains cas. Par conséquent, ils renforcent la bureaucratie administrative et engendrent une dégradation du climat des affaires et une limitation du rythme de l’entrepreneuriat.

Les bidonvilles et les constructions illicites

Les bidonvilles et les constructions illicites sont, aujourd’hui, dans la wilaya de Laghouat une réalité avec laquelle il faut compter est . Dans ce sens, plusieurs facteurs ont inter-réagi pour aboutir à cette situation. Ce qui fait que ce dossier doit se trouver, désormais, sur la table du nouveau wali de Laghouat.

En effet, ces constructions illicites constituent, sans aucun doute, le problème numéro un de l’habitat de Laghouat. Elles sont centralisées précisément à la banlieue de Bordj Senoussi et Lafrane, où des habitants et des familles occupent des habitations anarchiques sur de centaines de superficies comptant même des terrains agricoles. De nouveaux bidonvilles se sont encore créés sous l’œil passif de l’APC concernée.

Au fil des années, ces logements dépourvus de toutes les commodités (eau, électricité, voirie) seront une charge pour l’APC, qui se trouve obligée de procéder à l’octroi d’un logement aux propriétaires de ces bidonvilles. Alors, l’intervention du nouveau wali de Laghouat est devenue plus que nécessaire afin de préserver le cadre architectural de la wilaya et trouver une solution opérationnelle à ce dossier.

Les laghouatis dénoncent la bureaucratie administrative

Le rapport entre citoyens et l’administration dans la wilaya de Laghouat est continuellement «obstrué» et compliqué par une bureaucratie endémique. Loin de constituer une exception. Les citoyens de Laghouat, notamment les jeunes connaissent un calvaire et des souffrances face à des procédures administratives des plus tentaculaires. Que ce soit au niveau communal ou dans d’autres administrations publiques, le poids de la bureaucratie se fait sentir jusqu’à la petite procédure ou autre opération qui ne nécessite, pourtant, absolument pas un temps prolongé. C’est l’un des maux les plus contraignants pour les citoyens.

Les correspondances de nombreuses associations civiles adressées chaque jour aux responsables locaux démontrent la situation lamentable que les administrations publiques connaissent : des citoyens n’arrivent même pas à prendre une simple information sur leurs droits, de nombreux responsables ne respectent pas les instructions du gouvernement sur plusieurs secteurs, des maires et directeurs négligent carrément la journée de réception, alors que d’autres réservent seulement une demi-journée, en trouvant des raisons inexpliquées pour justifier leur absence. Alors, le nouveau wali est obligé de prendre des mesures strictes et sévères afin de débureaucratiser les administrations locales.