Laghouat : La salle de cinéma M’zi fin prête

La salle de cinéma M’zi à Laghouat, restée fermée durant plusieurs années, a été rénovée et rouverte, a-t-on appris lundi de la direction de la culture de la wilaya.

Elle a bénéficié d’une opération de restauration globale et de l’installation d’équipements de haute qualité, a révélé le directeur de wilaya du secteur, Mohamed Nemili, qui annonce, pour la circonstance, un programme de projections entamé dimanche et qui s’étalera sur un mois entier, avec une moyenne de présentation de deux films par jour, principalement des œuvres sur l’histoire. Parmi les projections prévues, figurent les films Zabana du réalisateur Saïd Ould Khelifa, Hors-la-loi de Rachid Bouchareb, Le Puits de Lotfi Bouchouchi, et d’autres œuvres cinématographiques telles que La Bataille d’Alger et Opération Maillot, a informé le même responsable.

Dans ce contexte, il sera procédé prochainement à la réouverture également de la salle de cinéma Sidi Okba à Aflou, qui a bénéficié d’une opération de rénovation similaire, a-t-il aussi signalé. La direction de la culture de la wilaya cherche, à travers la réouverture des salles de cinéma, à donner une nouvelle impulsion à la scène culturelle locale, mais aussi à exploiter l’espace cinématographique pour ancrer les valeurs de citoyenneté et l’esprit civique dans la société, a conclu le même responsable.