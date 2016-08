Réagissez

La cellule de communication de la sûreté de wilaya de Laghouat a rendu public, avant-hier, un communiqué dans lequel elle a présenté un bilan global de ses activités durant le mois de juillet.

Dans leur lutte quotidienne contre la criminalité dans sa diversité, les services de la police judiciaire ont traité 126 affaires relatives à diverses atteintes aux biens et personnes. 73 dossiers ont été traités, alors que 53 autres sont au stade des enquêtes. 25 affaires se rapportent à des agressions et blessures volontaires, 10 touchent à des insultes et menaces, alors que 3 se rapportent à des outrages à personnes dans l’exercice de leurs fonctions. S’agissant de l’atteinte aux biens, les services de la police judiciaire ont eu à traiter 66 affaires dont 8 pour vols divers. Les services ont présenté devant la justice 41 personnes conformément à la loi. Les services de la sécurité routière ont, pour leur part, enregistré 9 accidents de la route. Ces accidents ont causé durant le mois précédent, selon la même source, 10 blessés.