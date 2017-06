Réagissez

Des victimes du terrorisme à la wilaya de Laghouat se sont plaintes ces derniers jours par rapport à la non-prise en charge de leur doléance relative à leur indemnisation.

«Les responsables concernés, notamment le directeur de l’administration locale de Laghouat semblent négliger le décret 44/99, qui incite à la régularisation de ce dossier. Malgré nos réclamations, rien n’a été fait par la suite.

Nous demandons juste nos droits», nous a déclaré Bachir Remita, une victime du terrorisme habitant à Laghouat, ce dernier a exprimé sa colère face au silence des responsables. «Ça fait des années que le président de la République incite à la fermeture de ce dossier, mais il y a des responsables locaux qui entravent l’application de cette directive», insiste-t-il encore.

Mort d’une mère à la maternité : La famille de la victime réclame une enquête

Une maman de 23 ans a perdu la vie après son accouchement à la maternité du Dr Saâdane dans la wilaya de Laghouat. La famille de la victime impute la totale responsabilité aux dirigeants et au corps médical et paramédical pour leur implication directe dans la situation catastrophique dans laquelle se trouve cet établissement hospitalier, et elle réclame une commission d’enquête ministérielle.

«Ce décès est survenu 3 heures après l’accouchement, la jeune femme avait eu des douleurs dans la même nuit de son accouchement où elle s’est retrouvée toute seule. La non-présence du corps médical et paramédical à ses côtés au moment où il y avait urgence a provoqué la dégradation de son état de santé et serait la cause de son décès», peut-on lire dans une lettre de réclamation envoyée par la famille de la victime au chef de l’Etat.