Réagissez

Treize micro-entreprises versées dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (TIC) ont été créées dans la wilaya de Laghouat, a-t-on appris auprès de l’antenne locale de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes (Ansej).

Montées par des jeunes universitaires, ces petites entités économiques, d’un capital de 5 millions de dinars chacune, constituent le fruit d’une convention signée par l’entreprise Algérie Télécom (AT) et l’Ansej portant financement et formation des promoteurs de projets, selon la même source. Les jeunes éligibles devront bénéficier d’une formation théorique et pratique, en plus des marchés de réalisation des projets relevant de l’AT, a-t-on ajouté. Quatre petites entreprises se sont employées depuis à la modernisation du réseau téléphonique fixe, la pose de la fibre optique, et l’installation du réseau MSAN (Multiservice Access Node) à travers plusieurs communes de la wilaya.

Dans l’optique d’orienter les promus universitaires vers ces activités, l’Ansej s’attelle à conforter les efforts de sensibilisation menés par la maison d’entrepreneuriat à l’université Ammar Thelidji, de Laghouat, en direction des étudiants, par l’organisation de campagnes de sensibilisation et vulgarisation à travers les communes de Laghouat, a-t-on fait savoir. Pas moins de 51 projets ont été subventionnés durant le premier semestre par le biais de l’Ansej de Laghouat, parmi un total de 3220 projets financés depuis la création de ce dispositif en 1998.