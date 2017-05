Réagissez

Une enveloppe supplémentaire de 50 milliards de centimes a été accordée pour l’achèvement de la réalisation de la mosquée pôle de Laghouat, a-t-on appris auprès de la direction de l’urbanisme et la construction (DUCH) de wilaya.

Le directeur de l’urbanisme et la construction (DUCH) de Laghouat affirme à El Watan que cette somme avait été ajoutée par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs lors de sa dernière visite dans la wilaya, et les services concernés vont relancer, dans les mois à venir, les travaux restants de cet ambitieux projet. «Nos services sont en train de préparer un cahier des charges plus spécifique, car les différents travaux restants seront projetés avec un style architectural spécifique et des matériaux de construction de haute qualité», a précisé notre interlocuteur.

En effet, environ de 38 milliards de centimes ont été également récupérés de l’enveloppe globale du projet après la modification de certaines données techniques au niveau de la construction «En coordination avec le bureau d’études et les autres administrations concernées par ce projet, on a pu récupérer une somme importante qui nous permettra d’achever ce joyau architectural», ajoute-t-il.