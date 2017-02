Réagissez

70 % des terres agricoles dans la wilaya de Laghouat sont inexploitées dans la wilaya de Laghouat.

Ces terres, destinées à l’investissement pour la production agricole, sont laissées à l’abandon, en raison du manque de moyens chez les agriculteurs, le problème des terres agricoles dont le foncier n’est pas assaini, le manque d’électricité, les mauvaises conditions naturelles… Selon la direction des services agricoles de Laghouat (DSA), la wilaya compte pas moins de 33 périmètres agricoles sur une superficie globale de 1200 hectares, qui ont été délimités pour recevoir des investissements. «Les parcelles de terre octroyées, qui sont restées inexploitées, ne devront plus constituer un frein pour le développement de la région, et ce, vu les nouvelles instructions interministérielles envoyées récemment aux autorités locales qui s’emploient à trouver des solutions appropriées aux contraintes rencontrées par les agriculteurs», nous a déclaré le responsable du bureau de la promotion de l’investissement à la DSA de Laghouat.

En effet, cette dernière fait état de l’élaboration, au titre des dispositions portant reconversion de la propriété des terres agricoles du droit de jouissance permanent en droit de concession. «Cette commission a été installée pour pousser les agriculteurs et les investisseurs agricoles à relancer leurs projets et activités agricoles dans les meilleurs délais, sinon on récupère le foncier agricole et on l’octroie à d’autres investisseurs ayant la volonté de travailler», ajoute notre interlocuteur. Par ailleurs, l’Union nationale des jeunes investisseurs compte bien déployer des efforts en coordination avec la DSA pour organiser une journée de sensibilisation, lors de laquelle ils vont inviter les agriculteurs pour les sensensibiliser sur l’importance d’exploiter les terrains agricoles de la meilleure manière.