Laghouat : 6 mois de prison ferme pour un boucher

Agissant sur informations données par des citoyens, les éléments de la sûreté de police de Laghouat, en coordination avec les services vétérinaires et l’inspecteur de la direction du commerce, ont réussi à mettre la main sur une grande quantité de viandes non conformes.

Selon un communiqué rendu public récemment par la cellule de communication de la sûreté de Laghouat, la marchandise a été découverte dans des chambres froides, non déclarées, à la maison d’un boucher «Après l’achèvement de la procédure légale, l’inculpé a été présenté devant le tribunal de Laghouat qui a émis un jugement de six mois de prison ferme, assortie d’une amende de 50 000 DA » peut-on lire dans ce communiqué.