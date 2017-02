La gestion des employés difficiles en formation

Comportement lunatique et désagréable dans le milieu professionnel, agressivité et violence, mauvais rendement, manque d’assiduité ou de ponctualité, absence d’intégrité et d’honnêteté…, voilà quelques qualificatifs qui caractérisent les employés difficiles, appelés aussi employés à problèmes ou employés insupportables.

D’après les managers, ils causent beaucoup de préjudices à l’entreprise à travers leur comportement, et ce, sur le plan organisationnel ou financier. Ils sont connus pour être de «grands» contestataires et manipulateurs. Les patrons se sentent souvent impuissants devant ce genre d’employés à cause de leur méconnaissance. Et pourtant, les solutions existent. Les salariés en question peuvent être gérés efficacement par une politique de ressources humaines appropriée. «Les employés difficiles peuvent être rentables au sein de l’entreprise s’ils sont bien gérés, à ne pas confondre toutefois avec les salariés en difficulté, lesquels sont animés de bonne foi et sont en situation difficile, mais juste temporairement», soutient un spécialiste en ressources humaines. Dans ce sens, une série de formations destinées aux managers, aux DRH, aux DAF, ainsi qu’aux chefs du personnel sont prévues prochainement à Blida, à l’Ecole de Sonelgaz, afin d’informer les responsables concernés par la gestion de la ressource humaine sur les bonnes pratiques à utiliser pour mieux prendre en charge ce problème, qui ne cesse de prendre de l’ampleur au sein de nos entreprises et administrations. La formation sera organisée par un établissement dont la vocation est la communication et la formation. D’autres formations liées notamment aux différents domaines du management, du marketing, de l’écrit professionnel, du français technique (médical, bancaire…) sont programmées par l’établissement en question. Pour s’inscrire, contactez le 0550 13 17 77, ou l’E-mail suivant : bsprogressplus@gmail.com

M. B.