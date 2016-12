Jumelage entre les hôpitaux Mohamed Boudiaf (Médéa) et Zmirli (El Harrach)

Réagissez

Un intéressant pacte de jumelage vient d’être finalisé entre la direction de l’hôpital Mohamed Boudiaf de Médéa et celle de l’hôpital Zmirli d’El Harrach (Alger), qui s’inscrit dans le cadre des nouvelles orientations politiques de la feuille de route du département ministériel de la santé publique du pays.

Ce jumelage a pour but essentiel d’échanger les expériences entre praticiens qui ont été acquises depuis de longues années dans le domaine de la haute performance des soins médicaux et chirurgicaux au sein de ces structures d’accueil de santé. Cette convention, signée récemment entre les deux parties, est d’une importance capitale très profitable et bénéfique notamment pour l’hôpital de Médéa datant des années 58 et dont les équipements médicaux vétustes semblent aujourd’hui largement dépassés par le temps et l’usure. Le renouvellement du matériel d’exploration en radiologie et en analyses de dernière génération est plus qu’indispensable dans l’établissement afin de faciliter la tâche au personnel médical, dont la compétence a été prouvée.

Pour rappeler à cet effet uniquement la dernière opération chirurgicale d’envergure réalisée récemment avec un grand succès, évidemment avec le concours d’une équipe américaine composée d’éminents professeurs, spécialisés dans la neurochirurgie infantile concernant la lourde pathologie du spina-bifida.

Ce décloisonnement entre services internes des hôpitaux va certainement ouvrir des voies donnant des chances égales à tous les citoyens quelle que soit la distance du domicile de se faire soigner dans les hôpitaux plus privilégiés et mieux dotés de professeurs spécialistes également expérimentés et d’équipement smédicaux modernes. Pour avoir un aperçu sur cette importante convention accueillie favorablement par les médecins et les paramédicaux, on s’est adressé au directeur adjoint de l’hôpital de Médéa, Abdelkader Djaouadi, qui venait tout juste de terminer jeudi dernier une séance de travail avec deux médecins professeurs chefs de service à l’hôpital Zemirli dépêchés pour les dernières retouches.

Ce traité consiste, selon notre interlocuteur, de prime à bord, à établir une complémentarité dans les activités médicales, en particulier la neurochirurgie et la chirurgie générale infantile, évidemment la formation théorique et pratique du personnel médical, paramédical et de gestion.

L’imagerie médicale et l’exploration en gastro-entérologie sont à l’ordre du jour également. Aussi, la télémédecine et les téléconférences figurent dans le programme, avec une large diffusion de ces interventions chirurgicales profitables à toutes les structures de santé du territoire national équipées de ce matériel réceptif. Les malades hospitalisés à Médéa pourront être transférés éventuellement pour subir des radios IRM à Zemirli et également dans l’investigation de l’appareil digestif, précise-t-on.

Cette convention sera sans aucun doute un support supplémentaire et un soulagement pour une prise en charge rapide et acceptable pour les patients en attente d’intervention chirurgicale à l’hôpital de Médéa pour une question le plus souvent d’un bilan médical en souffrance quelque part.