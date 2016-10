Réagissez

Les habitants de la cité 176 Logements, dans la commune de Hassi R’mel, ne cessent de dénoncer l’état déplorable de la voirie et l’absence inexpliquée de l’éclairage public dans bon nombre d’artères.

Cette situation pose un véritable problème et aggrave l’insécurité. Dans ce contexte, les habitants lancent un appel aux services communaux en charge de ces travaux et leur demandent d’atténuer les contraintes qui se posent au niveau de leur secteur. «La situation ici est lamentable et l’inertie des élus particulièrement coupable», critiquent certains habitants.