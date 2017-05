Hassi R’mel : L’achèvement de l’extension de la polyclinique réclamé

Réagissez

La zone industrielle de Hassi R’mel et sa proche périphérie urbanisée, située à 120 kilomètres au sud du chef-lieu de la wilaya de Laghouat, ne disposent que d’une polyclinique, ce qui est insuffisant pour le nombre important d’habitants et de travailleurs dans les différentes entreprises implantées dans cette zone. Une situation qui malmène les habitants, lesquels réclament l’extension de cette infrastructure sanitaire.

Sa première pierre a été posée dans les années quatre-vingt par l’ex-président de la République, Chadli Bendjedid, lors d’une visite dans la commune de Hassi R’mel. La seule polyclinique qui se trouve dans la zone industrielle a fait, en 2003, l’objet d’un programme d’extension que l’APC de Hassi R’mel a décidé de le prendre en charge dans le volet construction, tandis que l’entreprise Sonatrach a promis de l’équiper, et ce, pour le transformer en hôpital, mais pour des raisons financières au niveau de l’APC de Hassi R’mel, l’opération d’extension a été arrêtée et les travaux inachevés.

En effet, lors d’une visite effectuée dernièrement dans cette infrastructure sanitaire par le wali, la revendication pour la reprise des travaux et l’achèvement de la deuxième tranche de la polyclinique, qui compte également 12 logements de fonction, a été posée par des élus au wali de Laghouat. Ce dernier a refusé carrément cette proposition, du fait que la zone industrielle de Hassi R’mel est classée zone à risques majeurs et cette dernière est désormais appelée à être délocalisée vers la nouvelle ville de Bellil qui enregistre la construction d’un hôpital de 60 lits.

Ces déclarations, qui n’ont pas été du goût de la population, ont poussé le mouvement associatif à adresser une requête destinée au ministre de la Santé et de la Population pour demander son intervention afin de trouver une solution à leur revendication, soit assurer une bonne couverture sanitaire aux nombreux habitants et travailleurs de Hassi R’mel. «Les habitants de Hassi R’mel sont désagréablement surpris suite aux déclarations du wali concernant son refus total de la proposition de transformer la polyclinique en un hôpital, mais cette décision est assez injuste, car il y a encore des habitants à Hassi R’mel, en plus la zone enregistre de nombreux accidents de travail», peut-on lire dans l’une de ces correspondances.

Ces associations affirment également que les services qu’assurent la polyclinique sont insuffisants et les citoyens de Hassi R’mel se retrouvent obligés de se déplacer au chef-lieu de Laghouat pour des soins. «L’extension de la polyclinique et l’ouverture des autres services deviennent une nécessité majeure pour les citoyens qui ont besoin d’une bonne prise en charge médicale». Pour sa part, le directeur de la santé de la wilaya de Laghouat a affirmé à El Watan que les services concernés peuvent prendre en charge la demande d’ouverture des autres services sanitaires à Hassi R’mel. «Nous essayerons, à l’avenir, d’ouvrir d’autres services pour satisfaire la couverture sanitaire de la population, mais ces services seront ouverts dans la polyclinique, du coup le projet de construction d’un hôpital à Hassi R’mel n’est pas envisageable», précise notre interlocuteur.