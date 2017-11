Fibre optique : Protocole d’accord signé à Aïn Defla

Un protocole d’accord visant la mise à profit de l’infrastructure autoroutière pour déployer plus de 1200 km de fibre optique a été signé dimanche au niveau de l’échangeur de Boumedfaâ (Aïn Defla) en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imène Houda Feraoun, et de son homologue des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane.

Ce protocole d’accord, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du réseau national de télécommunications, a été signé par le DG de l’Algérienne des autoroutes (AA), Ali Khélifaoui, et celui d’Algérie Télécom (AT), au cours d’une cérémonie organisée à l’occasion en présence des autorités locales et des cadres des deux entreprises. S’étalant sur 1200 km et touchant 24 wilayas situées sur le tracé de l’autoroute, la concrétisation de ce projet assurera une liaison par fibre optique d’est en ouest du pays à travers la desserte des principaux centres de transmission d’Algérie Télécom (AT) au niveau de 24 wilayas situées sur le tracé de l’autoroute Est-Ouest. A la lumière des explications qui ont été fournies aux deux ministres, l’Algérienne des autoroutes va, en vertu de ce protocole, fournir des fourreaux au niveau desquels Algérie Télécom va déployer la fibre optique, permettant ainsi la création de l’autoroute de l’information.

APS