Des dizaines de militants de la kasma du vieux parti FLN du chef-lieu de wilaya à Médéa ont accueilli favorablement la réouverture du siège de celle-ci, situé au cœur de la ville en face de la place du 1er Novembre, après une fermeture confuse et inexpliquée qui a duré une bonne décennie.

Profitant de l’ambiance pré-électorale, de nombreux anciens militants, toujours fidèles à leur parti, ont décidé de récupérer les clés des locaux qui se trouvaient dans une situation déplorable et complètement abandonnés, délabrés et vidés de tout le mobilier de bureau. Ces volontaires se sont retroussé les manches samedi dernier en entamant une opération d’envergure de nettoyage et de réparation de l’éclairage des lieux.

Ils comptent cette fois-ci y rester pour de bon, en installant légitimement un bureau provisoire, dégagé une assemblée générale légale en présence d’un huissier de justice, et en barrant la route à ceux qui se sont taillé un costume sur mesure pour accaparer des prérogatives de la kasma et assouvir leur soif du pouvoir et distribuer des postes de responsabilité à des fins personnelles.

Ce bureau provisoire, qui va jouer le rôle de rassembleur, dit-on, aura pour mission principale, en attendant le feu vert de la direction centrale du parti d’Hydra, à traiter les affaires politiques et l’étude des nouvelles adhésions des jeunes pour la kasma de la ville de Médéa, notamment la remise des cartes à l’ensemble des militants sans exclure personne.