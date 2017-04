Et tout devient possible lors de la campagne électorale!

Réagissez

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Nourredine Bedoui, a entamé, jeudi dernier, une visite de travail dans la wilaya de Médéa, où il devrait à l’occasion inaugurer plusieurs édifices et inspecter plusieurs projets en cours de réalisation.

La délégation ministérielle a été accueillie tôt le matin à la limite de la daïra de Tablat par les autorités civiles et militaires de la wilaya, à leur tête le wali, Mostefa Layadi. Certes, personne n’est dupe : cette visite effectuée avait comme toile de fond la mobilisation et la motivation de la population locale pour se rendre en masse aux urnes le 4 mai prochain. Toutefois, elle a été aussi bénéfique pour les habitants de ces localités qui ne se sont pas gênés pour soulever leurs préoccupations majeures au ministre, qui les a écoutés. En effet, la population de la ville de Tablat (100 km à l’est du chef-lieu de wilaya) continue de se débattre dans de gros problèmes en dépit de la manne financière allouée à la wilaya au titre des précédents plans quinquennaux.

Les ménages sont encore privés du bienfait du gaz naturel et d’autres commodités nécessaires de nature à améliorer le cadre de vie du citoyen. Devant cette situation qui prévaut, le ministre avait pris la décision sur place, annonçant la mobilisation d’une enveloppe financière de 300 milliards de centimes pour raccorder en gaz naturel, et dans les plus brefs délais, 5600 habitations dans la cité de Tablat. Le démarrage des travaux ne devra pas tarder, assure-t-il. La délégation, qui poursuivait sa tournée, a inauguré également un groupe scolaire et une piscine pourvue d’une salle polyvalente de sport, avant de se rendre dans la localité d’El Azizia, où le ministre devait remettre des titres de concession à des investisseurs.

Dans son programme de visite dans la capitale du Titteri, le ministre a marqué une halte à Beni Slimane, où il a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation de 300 logements de type AADL. A Benchicao, le cortège s’est longuement attardé au niveau de la ferme H’mamou, gérée en partenariat avec des actionnaires étrangers, dont les vergers répondent aujourd’hui aux normes d’une agriculture prometteuse moderne et mécanisée. Au chef-lieu de wilaya, M. Bedoui, en compagnie de ses collaborateurs, devait achever son périple par l’inauguration d’une structure d’accueil de 1600 places pédagogiques, à l’université Yahia Fares, qui souffre d’exiguïté, suivie d’une visite à la mosquée El Ihssen, dont le taux d’avancement des travaux est de 95%, et ce, avant de se rendre au siège de l’APC de Médéa, où il avait procédé à la remise de 40 actes de propriété à des propriétaires qui ont été expropriés à la suite du passage du tracé de l’autoroute RN1 en cours de réalisation. Aussi, il a remis des décisions de mise à la retraite au profit de plusieurs gardes communaux, avant d’inspecter la salle d’opérations aménagée au sein du siège de la wilaya, destinée au suivi et à la centralisation des résultats des élections législatives fixées pour le 4 mai prochain.