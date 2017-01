Réagissez

Hassi R’mel (Laghouat) : 28 unités d’élevage attribuées

Au moins 28 petites unités d’élevage animal ont été attribuées à de petits éleveurs dans la commune de Hassi R’mel. Même avec un retard qui a fait désespérer plus d’un postulant, puisque ce programme remonte à l’année 2013, les porteurs de projet ont fini par recevoir leurs unités d’élevage, même s’il faut souligner que les 28 heureux bénéficiaires de ce programme ne représentent qu’une infime partie du nombre global de demandeurs.

L’opération d’attribution de 308 ovins a été effectuée en présence des responsables de la conservation des forêts et même des services communaux de Hassi R’mel, où 28 petits éleveurs ont bénéficié de ce programme. «Cette opération vise à fixer les populations d’éleveurs dans les régions rurales, à travers la création d’activités productives», nous a déclaré Taleb Nadhir, un responsable à la conservation des forêts de Laghouat. L’opération se poursuit toujours et devra permettre l’attribution d’autres têtes pour les communes de Tadjmout, Houitta, Aïn Madhi, Khenegue et Sidi Makhlouf.

El Ghaïcha : La polyclinique manque de moyens

La polyclinique d’El Ghaïcha, une commune située à quelque 113 km à l’ouest du chef-lieu de wilaya de Laghouat, connaît d’énormes déficits. En effet, elle n’est même pas dotée du minimum de personnel médical et paramédical qui lui permettrait de répondre aux besoins et attentes des patients en quête d’une prise en charge médicale adéquate. La polyclinique locale fonctionne au ralenti, avec, en sus, des moyens dérisoires, un siège assez étroit, une absence de visites des spécialistes, ce qui a poussé les patients à parcourir des dizaines de kilomètres vers la commune d’Aflou ou au chef-lieu de Laghouat, pour se faire soigner.

L’on déplore, dans la foulée, l’absence d’une maternité à même de prendre en charge les parturientes et les naissances au niveau de la commune en question. «Des femmes ont accouché durant leur évacuation vers l’hôpital d’Aflou, ce qui est très grave, vu les risques de mort et sur les parturientes et sur les nouveau-nés», dénoncent des habitants.